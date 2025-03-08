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【藝週末．城市散步】前進雲林獨立書店！－4之1－田納西書店

2025/03/08 05:30

田納西書店靠窗的閱讀桌。田納西書店靠窗的閱讀桌。

【編輯室報告】

田納西書店的《蝸的時間》明信片。田納西書店的《蝸的時間》明信片。

四間雲林書店，分別矗立於斗六，北港，土庫，虎尾。書店主人風格各異，既有知識與文化的傳承，又有公民與性別意識的覺醒，那即是各種不落言詮的，對於斯土的愛。

書店主人廖婉雯與店狗薩包。書店主人廖婉雯與店狗薩包。

■田納西書店

田納西書店。田納西書店。

雲林縣斗六市民生南路6號2樓

www.facebook.com/tennesseebookstore

請告訴我們書店的小歷史。

田納西書店（下稱「田」）：這是一間多數斗六在地人都熟知的老書店，自1998年迄今，即將邁入第二十八個年頭，是許多人求學、成長、工作等共同的記憶。2010及2018年經歷了兩次轉型，從大而全到精而美，這座知識的燈塔雖小，但它永不熄滅。

決定在雲林開設書店的原因？

田：比較想把這題理解成：能在雲林堅持開書店的原因是什麼。「書店並不能滿足人的基本生理需求，但一旦消失了，人也很難突破自我枷鎖，再往上去認識另一個新的自己。」以縮小規模代替退場，一方面想辦法讓細水能夠長流，另方面也藉機將書店形塑成符合這個世代需要的模樣，是我們回饋這塊土地的方式。

請用一句話形容你心中的雲林。

田：有一種回老家的親切感。

開設獨立書店，最重要的一件事？

田：延續上一代開書店的初衷，並盡力維持現狀，持續提供一個可與書自在相遇的場域。

開設書店以來，最難忘的一件事？

田：開店最難忘的事居然是轉型前將要結束營業的時候（笑）！在原址經歷了兩次改裝，每一次改裝前的拍賣都像打仗，忙得不可開交，對比平日開店時稀落的人潮令人感觸良多！選擇再次重新營業，還有望大家繼續珍惜照顧。

書店中最喜歡的一個角落？

田：最喜歡靠窗的閱讀桌一隅。在窗邊工作的時候，抬頭看看窗外就能轉換心情。天氣好時還能遠眺湖山水庫或大尖山。希望坐在這閱讀的客人也都有好好享受屬於當下的風景。

請推薦書店內或雲林當地不可錯過的伴手禮。

田：店內展售的《蝸的時間》版畫明信片：有生肖主題的年畫系列，還有手繪的鹿角蕨圖鑑。若逢農曆新年前夕還有限量手工印製的版畫春聯及紅包袋，千萬不要錯過！

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的雲林一日遊？

田：一個不需要早起的日子，午餐先到「吆鬼街」覓食。接著飯後來書店消化一下，順便挑本有感覺的書，就近至三樓OASES，伴隨著精品咖啡與可麗露的迷人香氣，愜意地享受閱讀時光。

圖片提供：田納西書店

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