【藝週末．城市散步】前進雲林獨立書店！－4之2－光明屋

光明屋的十角水塔小夜燈、存錢筆筒。

■光明屋

書店主人蔡享潤。

雲林縣北港鎮光明路122號

光明屋。

www.facebook.com/PeikangTCH

光明屋具有民國五○年代風味。

請告訴我們書店的小歷史。

光明屋（下稱「光」）：當一位充滿愛的小鎮老醫師，遇上一位熱愛文化的傻小子，會擦出什麼樣火花？在書店文化式微的當今，雲林縣北港鎮誕生了第一家獨立書店「光明屋」，結合音樂、文創與小農的交流平台，打造文藝亮點，背後功臣就是行醫數十年的諸元醫院院長韓明榮和北港工藝坊館長蔡享潤。光明屋書店主人蔡享潤，原本在台中從事印刷設計，因為「中爐主」而還鄉從事導覽解說，在老街上開過「賣台柑仔店」文創店，也是「北港工藝坊」的幕後推動者。七年前在韓明榮的慷慨與鼓勵下，無償提供場地成立獨立書店，希望推廣地方閱讀、藝文展覽，成為「笨港傳薪學院」的基地。

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決定在雲林開設書店的原因？

光：希望遊客來北港拜拜能有個休憩閱讀的好地方。把藥櫃當書櫃，一個是治療身體的妙藥、一個是愉悅身心的仙丹，因為書本就像藥品一樣，希望來北港拜拜的遊客，可以透過閱讀獲得神明加持，身、心、靈的成長。

請用一句話形容你心中的雲林。

光：北港是一個文化淵博的小鎮，從各色小吃就可以看出端倪，因為媽祖信仰帶動北港點心攤的多樣化。

開設獨立書店，最重要的一件事？

光：保存共同記憶、推廣在地文化、傳承傳統工藝。

開設書店以來，最難忘的一件事？

光：曾經有位退休人士來北港住一個禮拜，天天來書店走走、閱讀，她說來北港深度之旅，顛覆她對北港的印象。

書店中最喜歡的一個角落？

光：書櫃優雅溫潤的空間色調，廚房洗石的檯桌，搭配老木椅，品啜香郁的茗茶咖啡，洋溢著濃濃的民國五○年代韻味。書店展售生態環保、農村興革、工藝雕史等文書史冊，未來會有音樂、繪畫與文創展演，友善小農專櫃，提供在地文創食品。

請推薦書店內或雲林當地不可錯過的伴手禮。

光：我們開發許多文創商品，目前最夯的是用北港古蹟的水道頭十角水塔設計的小夜燈、存錢筆筒。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的雲林一日遊？

光：我們設計了大富翁，把北港景點、美食、工藝、古蹟、展覽館，規畫了一個深度遊程。二儀八卦街遊、義民廟、集雅軒、工藝坊、百年古井、登記所、水道頭十角水塔、朝天宮、武德宮、大復戲院……

圖片提供：光明屋

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