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【藝週末．城市散步】前進雲林獨立書店！－4之3－串樓口讀力書屋

2025/03/08 05:30

張真輔《故事獵遊》。（雲林縣文化局出版）張真輔《故事獵遊》。（雲林縣文化局出版）

■ 串樓口讀力書屋

書店主人黃淑玲。書店主人黃淑玲。

雲林縣土庫鎮文化路8號

串樓口讀力書屋。串樓口讀力書屋。

reurl.cc/vpZEWa

串樓口的老式樓梯。串樓口的老式樓梯。

請告訴我們書店的小歷史。

串樓口讀力書屋（下稱「串」）：文化與知識，扎根雲林。2020年創立於雲林土庫的串樓口讀力書屋（Translocal Reading House），是一間只有約莫十坪大小的獨立書店。Translocal希望以媒體的力量翻轉偏鄉，這是公民記者在土庫的駐點，透過媒體與基地，在雲林深耕並生根，從議題與閱讀，激盪出在地的新火花。雖然不到五年，小小書屋已經擠滿上千本繪本，身心靈修行類、安寧療護、園藝治療等等的書，是間亂中有序、書的仔店。

決定在雲林開設書店的原因？

串：書屋主人常戲稱這是一個「台北退休歐巴桑愛上土庫老街的故事」，所在位置也是緊鄰肉攤、蔬菜攤的菜市場。因為喜愛閱讀，希望建置閱讀方舟，讓書本成為親近居民日常的元素之一。

請用一句話形容你心中的雲林。

串：舒心慢活。

開設獨立書店，最重要的一件事？

串：以書店主人的角色來說，是實現自己的夢想，就算沒有人上門，坐擁書城也能自得其樂。對讀者來說，除了有與眾不同的特色以外，在偏鄉，還能提供代訂書、替新住民或移工書寫的服務。

開設書店以來，最難忘的一件事？

串：有天夜裡，一位騎摩托車的女士來回打量，就是沒有進屋。我好奇出去問她需要幫忙嗎？有點防備的她聊了一會才說，已經在虎尾找了好幾圈，要找「點痣」的書。我問：「那不是上網就有說明了嗎？」她說是她姊姊要的，「在裡面不方便。」原來是因故入獄，希望研究一下。當下我幫忙從博客來網路書店訂書，便利商店貨到付款，女士也放心離去。

書店中最喜歡的一個角落？

串：最愛的角落是老式樓梯，符合串樓口的意象。地方小，到處是書，樓梯層層疊上去的是小說。

請推薦書店內或雲林當地不可錯過的伴手禮。

串：推動「帶一本書去旅行」，推薦土庫畫家張真輔的繪本。他的作品充滿家鄉土庫的元素，如花生、土豆鳥、老街印象、媽祖廟，並透過繪畫推廣並回饋自己的家鄉。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的雲林一日遊？

串：推薦土庫老街半日遊——

虎尾高鐵站→高鐵接駁車（北港線）→土庫站下車→老街遊→土庫庄役場→ 萬得醫院（百年閩式紅磚樓房）→鳳山寺（廣澤尊王全台開基祖廟）→金琴麵包（古早味）→珍和蟹老闆鴨肉焿油飯→許家紅龜粿→怪人花枝麵→金茂利鐘錶咖啡→高隆珍百年餅舖蒜頭酥。

圖片提供：串樓口讀力書屋

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