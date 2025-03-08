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【藝週末．城市散步】前進雲林獨立書店！－4之4－虎尾厝沙龍

2025/03/08 05:30

書店主人辣董王麗萍。書店主人辣董王麗萍。

■ 虎尾厝沙龍

虎尾厝沙龍。虎尾厝沙龍。

雲林縣虎尾鎮民權路51巷3號

虎珍堂夢幻紫薯蛋糕。虎珍堂夢幻紫薯蛋糕。

www.facebook.com/huwei.salon

虎尾厝沙龍的文學間。虎尾厝沙龍的文學間。

請告訴我們書店的小歷史。

虎尾厝沙龍（下稱「虎」）：自2009年發現民權路巷弄老宅，2010年開始著手修復，歷時十五個月，成立「虎尾厝．Salon」獨立書店，具生態／性別／另類全球化等風格，並獲審定為「縣定歷史建築」。2013年與南藝大博物館系所合作籌展「隱匿的城市」，呈現考古研究歷時三年的古笨港遺址。2014年舉辦「看見北非伊斯蘭」特展。2015年獲選文化部私有古蹟活化論壇全國典範之一，2018年獲建築類台灣文化獎。2019年發起「閱讀文學家的早餐」，邀請文壇大家返鄉交流。疫情後，身心靈療癒活動比例加重。

決定在雲林開設書店的原因？

虎：因虎尾金石堂退出市場，認為百年老鎮虎尾還是需要一間書店。

請用一句話形容你心中的雲林。

虎：雲林的風土有點黏，又不會太黏。

開設獨立書店，最重要的一件事？

虎：開創一種完美日常的文化生活。

開設書店以來，最難忘的一件事？

虎：實驗教育的小小孩不怕生，開口問我：「我能幫你什麼忙嗎？」

書店中最喜歡的一個角落？

虎：文學間。它是一個典型的「沙龍」文化空間，適合沉思、聊天。法國17世紀的貴族婦女邀集各界名流至家中作客、談話，開啟女性主導的Salon風潮。

請推薦書店內或雲林當地不可錯過的伴手禮。

虎：虎珍堂夢幻紫薯蛋糕。店內可吃到，口感濃郁不膩口，而且營養滿分（富含花青素）。

以書店為圓心，你會推薦訪客安排怎樣的雲林一日遊？

虎：建國眷村（建議用餐：抱糰）→糖廠同心公園→虎珍堂（建議點心：虎月燒） →虎尾第一街中山路→雲林故事館（建議預約專業導覽）→合同廳舍→虎尾厝沙龍。

圖片提供：虎尾厝沙龍

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