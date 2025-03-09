【家庭plus．徵文大拼盤】洗碗這事 有意思

圖／rabbit44

洗碗看似小事，但一個不小心卻可能引發成家庭大事，誰洗、怎麼洗，看看大家怎麼處理……

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〈紓壓時間〉自帶流程 愛上洗碗

文／法蘭絲（台北市）

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我結婚前是嬌嬌女，很少做家事的。婚後外食多，老公偶爾會下廚煮飯洗碗，但是龜毛處女座的我，常常發現廚房爐台牆壁甚至碗盤筷子，都達不到我的乾淨標準，念多了真傷感情。

多年前看了一篇文章，我的偶像全球巨富比爾蓋茲說：「我會在晚餐後負責洗碗，雖然有人會說他們要洗，但我會搶過來做，而且非常喜歡自己洗碗的方式。」我為之驚訝，於是就開啟嘗試搶著洗碗這檔事。

當我認真洗碗之後，發現凡事都是學問，漸漸地已成達人等級了。首先用廚房紙巾將油膩殘渣擦過一遍，能減輕洗髒活的麻煩，也可節省洗碗精及用水量，且讓水管少卡油垢，如果盤碗還太黏膩，就泡一下熱水。接著洗碗有順序，從杯子、喝湯的碗等先洗，接著洗油膩的碗盤鍋具，這樣的步驟，不僅乾淨又省時省力省水。

我在專心洗碗時，也感覺相當紓壓，忘記一天的煩悶壓力，而且往往還會激發一些寫稿靈感，真是一舉多得，妙不可言！

〈沒有贏家〉有了洗碗機 戰場依舊

文／鄭云（台北市）

家裡的洗碗分工，永遠沒有真正的贏家。「今天誰洗碗？」這句話總成為我和哥哥爭執的開端。為了公平分配，媽媽多次訂定、修改兄妹倆輪流洗碗的規則，但實行起來仍問題不斷，像是哥哥嫌我洗得不乾淨，我抱怨他偷懶沒洗杯子，餐後氣氛總是降到冰點。

終於有一天，媽媽大手一揮，買回一台洗碗機，本以為這是一場「洗碗革命」的終結，沒想到是新戰爭的開始。

媽媽捨不得上萬元的洗碗機辛苦，開始要求我們要先將碗盤手工去油、撥除廚餘、刷滿泡沫，經過這套程序後，才能將碗盤放進洗碗機進行熱水清洗，使原本簡單的洗碗動作，進化成了「雙重洗碗」，不僅沒減輕負擔，還讓步驟更加繁瑣。

更誇張的是，洗碗機的費用竟從我們兄妹的零用錢裡扣！因此我和哥哥又開始爭論誰用洗碗精多、誰沒按規矩操作，直接讓戰火全面升級。

這台洗碗機反而讓我和哥哥的矛盾更加激化、愈洗愈亂。最終，這場洗碗革命，只留下「杯盤狼籍、誰也沒贏」。

〈和平收場〉自己的碗自己洗 不再鬥法

文／馨語（屏東縣）

小時候，媽媽煮菜，洗碗就是我們三姊弟要分擔的家事。但姊姊、弟弟經常賴皮，或是因為各種原因無法順利輪值，最後總是變成媽媽指定我洗。

後來，覺得委屈的我也開始擺爛，媽媽只好自己來。久而久之，媽媽也受不了了，就會大發雷霆並開始點名洗碗。如此循環反覆，洗碗這件事在我們家就是被踢來踢去的皮球。

奈何家中廚房傳統老舊，加上長輩不信任機器洗的碗，洗碗機也進不了家門。逢年過節大團圓的日子，洗不完的鍋碗瓢盆更是一場噩夢。

直到有一天，我到朋友家作客，發現他們家都是自己的碗自己洗，誰先吃完就先把桌上空了的盤子一起收走，和自己的碗筷一起洗。吃完馬上洗，絕不拖拉，水槽時刻都是清爽乾淨。既有效率，又公平合理，讓我回家立刻提出建議效仿。

每個人都分擔一些，誰都不想洗的碗就變成了三、五分鐘順手而為的小事，而不是誰的指定任務。自從開始跟進效法後，我們家終於不必再為了洗碗這件事鬥法了。

〈多點體貼〉改變做法 皆大歡喜

文／Jason（台北市）

剛結婚時，和老婆也曾為了洗碗問題吵得不可開交。她認為吃完飯就該立刻把碗洗了，免得滋生細菌；我則認為，吃完飯可以休息一下，等會兒再洗。結果，每次都是老婆默默地把碗洗了。

直到有一天，老婆終於爆發了，她氣呼呼地說：「你到底有沒有在聽我說話？每次都這樣，吃完飯就跑去玩手機，碗盤堆得跟小山一樣高，難道你都不覺得這樣很煩嗎？」我當時覺得很委屈，心想我明明就沒有不洗，只是覺得可以晚一點洗而已，有必要這麼生氣？

後來，我看到了一篇文章，裡面提到夫妻關係應該像左手和右手一樣，當右手覺得提的東西太重，不需要開口，左手就會主動去幫忙。這句話讓我茅塞頓開，原來，夫妻之間的相處，不需要問誰對誰錯，而是要彼此體貼和關心。

從那以後，我每次吃完飯，都會主動去洗碗，不再讓髒碗盤堆在水槽裡，老婆開心，我們的感情也更加甜蜜。

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