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【藝術文化】有真與有真韓國原版卡司本週登台 加碼台韓版有真們合體謝幕

2025/03/10 05:30

韓版小有真林贊玟（左起）、朴世美；大有真李妸真、洪娜賢。 （C MUSICAL提供）韓版小有真林贊玟（左起）、朴世美；大有真李妸真、洪娜賢。 （C MUSICAL提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕C MUSICAL獲韓版授權音樂劇《有真與有真》，上週在台北水源劇場展開為期3週的演出，此次不只有台版卡司大甜、李玲葦、康雅婷、陳明珠等實力派演員領銜主演，韓國原版演員李妸真、洪娜賢、林贊玟、朴世美也將來台，於13至15日進行韓版演出，更加碼台韓合體特別謝幕，製作單位可說非常用心寵戲迷。

台版小有真李玲葦（左1）、康雅婷（右1）；大有真大甜（左2）、陳明珠（右2）。（C MUSICAL提供）台版小有真李玲葦（左1）、康雅婷（右1）；大有真大甜（左2）、陳明珠（右2）。（C MUSICAL提供）

《有真與有真》改編自韓國知名作家李琴䬁熱銷30萬本的同名青少年文學作品，描繪國二的班級裡2位同名同姓的少女，因為身高差距，同學們親切地叫她們「大有真」和「小有真」。原是幼稚園同學的兩人有著不堪回首的共同記憶，不同的家庭背景讓她們成長出截然不同的人格，再次相遇，兩人從排斥到接納，逐漸發現並理解那些無法向外人訴說的傷痛與掙扎。

故事觸及未成年性剝削的悲劇，看「有真們」如何攜手療癒、直面傷痛的深刻旅程，也希望能提供給有相似經歷的「有真們」一個溫暖的出口，喚起社會大眾對於受害者的理解與擁抱。如同韓國《文化新聞》的評論：世界上存在著許多「有真」，透過《有真與有真》，人們得以傾聽這些遭遇社會暴力與偏見的故事，而這些故事，也可能發生在「我或我們」身上。

《有真與有真》曾入圍第6屆韓國音樂劇大賞最佳劇本和最佳作曲；2023年中文版讀劇大獲好評，今年是正式完整呈現。除台版卡司將以不同組合呈現，韓國原版卡司也將於本週來台演出韓語版，製作單位除設計了「韓版演出場次 ft. 台版演員出演特別謝幕」，另有「台韓1+1套票」，詳情可詢OPENTIX。

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