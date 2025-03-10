【藝術文化】林靖格裝置藝術現身北港武德宮 演繹財神信仰文化

林靖格《祈福》以參拜手勢為意象打造。（林靖格提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣竹藝藝術家林靖格受北港武德宮邀請，創作3件大型裝置藝術作品，將竹藝、木構技法，以及傳統信仰意象、當代藝術融合，重新演繹財神文化，即日起至6月30日，於北港武德宮展出。

林靖格表示，作品呈現竹藝、木構技法與傳統信仰意象，並融入當代藝術語彙，「我希望這些作品不僅僅是視覺上的呈現，更能讓信眾在北港武德宮的空間裡，透過竹編藝術感受祈福的能量，進而與財神信仰建立更深層的連結。」3件作品分別象徵祝福、夢想與財運流轉，讓信仰文化可以在空間中傳遞與延展，不僅讓信仰場域增添福瑞氣氛，也讓空間的視覺體驗耳目一新。

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作品《祈福》以善男信女雙手合十祈願祥和的參拜手勢為意象，觀眾走入其中，觀眾彷若置身於巨大的雙手之中，千百根木條交疊的木條剖面，更由藝術家精心刻錄《金龍如意真經》的字句，線條縱橫交錯，蘊藏無聲的祈願能量，輕訴對生命的祝福與祈盼，與武德宮形成人文與信仰的無形精神橋梁，如金龍飛騰般引領對未來的美好祝願，默默守護眾生。

作品《金韻流長》層層相疊的圓形竹編單元體，自廟宇簷頂垂落，如財氣灑落人間，寓意財運綿延、生生不息；象徵多福、多壽、多財的葫蘆為靈感的《編夢壺中》，精細的竹編工藝打造圓潤飽滿的形體，展現豐收與吉祥的意象。

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