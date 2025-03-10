【家庭plus．生活停看聽】家人 不是萬能

圖／達志影像

文／喬安娜

我們的社會把家人「神聖化」，以為家人「理所當然」地會是那個當自己陷入困境中時，一定會「現身」提供支持與協助的人。

即使在我個人的生命經驗中，從小到大，家人往往不是為我「現身」的那個人（除了我哥之外），但內心裡隱約還是有那樣的想像。直到原生家庭出現了重大事件，所有人都陷入不知所措，他們望著我，等待我成為他們的支持力量，我才意識到，從頭到尾都只是我的想像。

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這樣的失望與失落，我得找到一些新的方式去賦予意義。在逛書店時，看到了一本書，日本人寫的《家人這種病》，正是在說亞洲社會對於家人的看重，已經到了不顧及現實的狀態。

有些家人或許可以，但有些家人其實不能。自己要有能力判斷，然後再去決定跟這些家人之間要保持什麼樣的距離。我的失望與失落就這樣被作者給理解了，也重新賦予家人一個新的意義。不再是想像，而是在真實地認識與理解後，重新定義彼此之間的關係。

人跟人之間的關係可以有期待，但不能靠想像。想像太危險了。後來我又看了韓國人寫的《異常的正常家庭》，談論韓國人強烈的家庭主義，以至於孩子真的以為除了家人以外，沒有任何人可以相信，沒有任何人會願意幫忙。因為這樣的「純想像」，使得韓國社會的家暴非常嚴重，因為家內事不可讓外面的人知道，因為外面的人都不能相信，他們不會真心地想要幫你。

天啊，這樣也太可怕了！當家人沒有能力幫上忙的時候，人不就直接陷入絕望了？

以孩子的角度來說，過去父母什麼問題都知道答案，什麼問題都能解決，什麼情況都知道怎麼處理，那麼當我有困難的時候，他們不是也很自然地可以幫上忙嗎？如果他們不幫忙，那意味著什麼呢？

所以我都會跟接觸的一些父母說，盡早讓自己從神壇上走下來，讓孩子知道父母不是萬能的天神，讓孩子知道父母也有很多不會的時候（現代社會太過複雜了，不會是很自然的事情）。當發現自己不會的時候，可以如何尋求更多外部資源來協助，這才是讓家人之間關係緊密的那把鑰匙。

過去農業社會的家庭主義很好用，因為土地只承襲給自己家庭內的人，家庭內可以團結一致是很重要的（過去農業需要依靠大量人力）。但現代社會已經完全不是這樣了，我們對家人的看法勢必得要有所修正了，不是嗎？

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