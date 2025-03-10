【家庭plus．親子會客室】小小探險家

小小探險家

文／越母

自從兒子就學後，最怕手機的通訊軟體突然收到老師來訊，這個月，已經收到兩次「請家長務必與孩子溝通及提醒再進步」；尤其兒子升上中班後，有很嚴重的「拖拖拉拉」症頭，大小狀況層出不窮，讓為母甚是苦惱。

今天一如往常，又收到老師的信息，膽顫心驚打開，發現老師除了口頭警告，還外加一個小影片，影片的主角正是我那調皮的孩子，內容是學校中午午睡前，老師請同學各自前往自己的櫃子拿棉被及枕頭。就這樣的短短距離，對主角來說堪比一段小小的旅途，一路上牆壁的圖畫、同學的書桌、大家的鞋櫃都是他想要探險找尋寶物的好所在。

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因此在大家已經準備好，各自坐在自己午睡的區域時，他依舊繼續在探索時空中。最後為了提高冒險的等級，他索性將棉被蓋在自己的頭上，在教室遊走，好不刺激啊！最終他看見老師關愛的眼神，結束這場冒險旅程，而我，探險家的母親，收到了警告通知。

看完影片之後我哄堂大笑，沒錯！這就是我兒子，我那活在自己世界的孩子！是那眾人皆睡，我獨醒的孩子啊！

不過，雖然媽媽內心覺得孩子只是好奇心旺盛，是個探險活寶，在他的小小世界裡，我相信是很豐富且有趣，我願意擁抱孩子的好奇心，接受他。但是幾番思考後，手指頭還是忍不住回覆老師：「老師，很抱歉，回家會再好好跟孩子溝通。」畢竟老師會和家長提及，興許是兒子的行為已影響他人，或造成老師困擾了。

最終，返家後跟兒子聊天，我並沒有太多的指責，只是與他分享「在對的時間點做對的事」的小故事。

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