自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮萬萬歲】高齡 也要樂活

2025/03/10 05:30

高齡 也要樂活高齡 也要樂活

文／詹孟慧

最近參加一個鐵道旅遊活動，眾多團員中一位白髮幡幡、個子嬌小，卻總是健步如飛、跟在領隊前的阿嬤，特別吸引我的目光。

有次用餐剛好和阿嬤比鄰而坐，自然聊起日常種種，才知阿嬤雖然年歲已到孔子所言「從心所欲」之年，仍每星期參加體適能健身操、讀書會、學電子琴等活動，並定期到健身房報到，聽得我嘖嘖稱奇萬分佩服。

阿嬤還說她目前一個人租屋住在兒子家附近，一來彼此有個照應、二來保持距離，讓親子間減少磨擦，更能長久自在相處。我知道有些老人家不喜獨居，都要跟兒女住，即便每天仍要辛苦煮三餐、整理家務也甘之如飴，為的是能享受天倫之樂，阿嬤卻反其道而行，我忍不住問：「一個人吃飯不覺得孤單？」阿嬤笑著說：「一個人想吃什麼就煮什麼、不想煮就外食，很自在，更何況兒子住在附近，三不五時會邀約我一起用餐，我就像客人一樣被招待，感覺很好！」

台灣早已邁入高齡化的社會，在漫漫人生裡盡早培養自己的興趣，生活有所寄託，即便獨居也不無聊。從阿嬤身上我深深體悟要活就要動，況且學習永不嫌遲，及早開始許自己一個樂活快意的人生！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應