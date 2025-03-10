【家庭plus．銀髮萬萬歲】高齡 也要樂活

高齡 也要樂活

文／詹孟慧

最近參加一個鐵道旅遊活動，眾多團員中一位白髮幡幡、個子嬌小，卻總是健步如飛、跟在領隊前的阿嬤，特別吸引我的目光。

有次用餐剛好和阿嬤比鄰而坐，自然聊起日常種種，才知阿嬤雖然年歲已到孔子所言「從心所欲」之年，仍每星期參加體適能健身操、讀書會、學電子琴等活動，並定期到健身房報到，聽得我嘖嘖稱奇萬分佩服。

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阿嬤還說她目前一個人租屋住在兒子家附近，一來彼此有個照應、二來保持距離，讓親子間減少磨擦，更能長久自在相處。我知道有些老人家不喜獨居，都要跟兒女住，即便每天仍要辛苦煮三餐、整理家務也甘之如飴，為的是能享受天倫之樂，阿嬤卻反其道而行，我忍不住問：「一個人吃飯不覺得孤單？」阿嬤笑著說：「一個人想吃什麼就煮什麼、不想煮就外食，很自在，更何況兒子住在附近，三不五時會邀約我一起用餐，我就像客人一樣被招待，感覺很好！」

台灣早已邁入高齡化的社會，在漫漫人生裡盡早培養自己的興趣，生活有所寄託，即便獨居也不無聊。從阿嬤身上我深深體悟要活就要動，況且學習永不嫌遲，及早開始許自己一個樂活快意的人生！

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