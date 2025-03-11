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【藝術文化】2025新營藝術季攜手阮劇團 多元形式演出 邀全齡參與玩藝術

2025/03/11 05:30

新營藝術季記者會，左起阮劇團藝術總監汪兆謙、微光製造李尹櫻、台南市文化局長林韋旭、微光製造王宇光。（新營藝術季提供）新營藝術季記者會，左起阮劇團藝術總監汪兆謙、微光製造李尹櫻、台南市文化局長林韋旭、微光製造王宇光。（新營藝術季提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年邁入第13屆的新營藝術季，將於3月29日至6月14日在新營文化中心陸續登場，主題「水水三重奏」，以「水的循環」為概念，透過液態、固態、氣態的水三態比喻藝術的多元形式，開啟地方故事與藝術的對話，同時攜手阮劇團推出一系列全齡參與式工作坊及演出，廣邀銀齡、親子、青少年族群參與，讓藝術如水般貼近民眾日常生活。

阮劇團以經典台語文本進行「台語讀劇工作坊！媠！」。（新營藝術季提供）阮劇團以經典台語文本進行「台語讀劇工作坊！媠！」。（新營藝術季提供）

主辦單位台南市文化局昨（10）日由局長林韋旭親自北上，與阮劇團藝術總監汪兆謙，以及策畫團隊微光製造共同招開記者會，向藝文媒體說明今年規畫的內容，同時揭示今年主視覺設計，是由來自台南佳里的設計師周育寧操刀，展現水與土地相互滋養的意義，更以樹根、樹幹與枝葉等樹的不同部位，象徵銀齡、青少年與親子族群，呈現「水樹之韻，藝術共生」的精神。

來自日本飛行船劇團的《小飛俠彼得潘》。（新營藝術季提供）來自日本飛行船劇團的《小飛俠彼得潘》。（新營藝術季提供）

活動內容分為幾大主軸，首先是3月29日至30日的開幕活動，有好吃好玩的水水市集、故事三輪車「小水滴的聚集」、走讀「與水同行」等，還有特選演出「看舞練習＋編舞筆記」，由劉俊德、王夢琦帶領觀眾，以輕鬆的角度練習看舞。開幕演出「水音樂起舞」，由南瀛室內樂團以弦樂四重奏的組合演出。還有Z世代青年組成的樂團「公館青少年」，與來自台南的音樂人李竺芯開唱。

為期2個半月的藝術季期間，新營文化中心演藝廳也策畫多場表演藝術節目，如「相遇在巴黎—扎斯拉夫斯基獨奏會」、來自日本飛行船劇團的《小飛俠彼得潘》、銀河谷音劇團的人偶舞台音樂劇《玩具國的奇幻之旅》等。

另有多場藝術工作坊將深入校園，包括「台語讀劇工作坊！媠！」 ，透過阮劇團經典台語文本，帶領學員體驗讀劇魅力與台語之美；秀琴歌劇團米雪老師也將與阮劇團鍾汶叡合作「銀齡戲劇工作坊」 ，融合歌仔戲身段與即興戲劇，讓銀齡學員用戲劇分享人生故事。

藝術季壓軸還有「三重奏派對」限定演出，將由新營當地青少年、銀齡長輩、微光製造與阮劇團，世代聯手呈現經過工作坊體驗與淬鍊的成果。詳詢新營文化中心官網。

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