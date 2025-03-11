【藝術文化】周學涵剪影高雄百年史 「涉世」特展內惟登場

〔記者董柏廷／高雄報導〕由高雄市立歷史博物館主辦的「涉世」特展，邀請藝術家周學涵，參考歷史文物，並利用過去遺留的文宣品創作紙雕作品，述說高雄逐步現代化的進程，在內惟藝術中心展出，展期至9月28日。

「涉世」一詞意指經歷世事，表述1924年高雄設立「市」制後，邁向更快速的現代化步伐。周學涵受訪時表示，他從文史的角度，切出政治、工業發展、多元族群、文化等子題，再以過去留下的文化活動相關文宣品，剪裁出相應的歷史輪廓。

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周學涵擅於觀察不同時空中的舊物、衍生物或殘留物，進行材質、概念、形式的轉換與拼貼，並以雕塑、裝置為形式進行複合材料的創作。他舉作品《涉》為例，「利用自然光穿透落地窗的光影效果，以5艘不同時空脈絡的船，如舢舨船、散裝船等為核心，透過動力裝置，讓它們定時上下移動，宛如隨波浮動，譜出海港城市高雄設市百年包含多元文化、工業發展、地理環境、意識認同等意象。」當陽光穿透紙張輪廓與形象，投影地板上的剪影，亦彷彿以隱喻的方式，讓高雄的現代化進程還魂。

「涉世」特展從看似稀鬆平常的生活切片中，理解並召回常被遺忘及忽略的事件、記憶與故事。觀眾可以透過3種不同的角度觀看：近看，見到的是印有高雄藝文資訊的的摺頁與文宣；遠看，則能看見一捲敘說高雄城市發展的漫漫長軸；甚至仰望著看，懸置於天花板下的《1924-2024》，是周學涵以水泥板、木夾板、金屬板疊合出高雄行政區邊界因不同政權及時代更迭而產生不同變化的輪廓。

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