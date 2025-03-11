自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／說不定會有

2025/03/11 05:30

◎陳淑瑤◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

乘手扶梯上二樓，走向候機室的幾步路上，我捏緊證件，兩眼在牆面上滑行，走道左面牆展出當地學生作品，或者藝術團體的創作，離境前或許能抓住點什麼，在我回來和我回去之間，除了自己的心思，也讀到別人的所思所想，但時間從不充裕，總是行色匆匆地晃過。

有一次彷彿嗅到什麼，我放緩腳步喃喃自語：「說不定會有……」以離島風土民情為主題的攝影展，果真跳出一幅我熟識的，一眼認出的不是三合院門戶，是從陰暗屋裡探出一張小臉的老婦人，分明是白日，陽光普照，門內暗黑幾無景深，突顯一張不僅印象簡直印刻的臉，她傾露出一邊肩膀，著黑底大朵灰白花衣，恰與門框周圍未經補強的原始石面色調一致，門兩側的牆面覆蓋水泥白漆也已爬寄灰汙裂紋，老宅與她的衫髮令人驚訝黑灰白竟有如此豐富的層次，霉斑似的，又斑斕不已。

但這不是黑白照，門頂掛有兩個黃流蘇的紅燈籠，門外倚著一個十一、二歲的男孩子，穿黃T恤藍短褲，黃配黑的夾腳拖，兩手捏聚著兩炷香。看樣子是在門口等待迎接廟慶隊伍，根據鬧熱聲遠近回答祖母一遍遍詢問：快到了沒啦？發覺馬路對岸有鏡頭，他笑張著大白牙探向屋內跟祖母報告，祖母傾出臉張望，兩手持一炷巨大的「主香」跟著傾斜。

這個老婦人夫家與我們同姓，算是一個親戚，多年未見我怎麼還能從她依舊嘈切刁鑽的神情（誰說人老了就得變慈祥）聽見她站在路邊與我母講話、她吆喝小孩，她那近乎聒噪潑辣的聲嗓，錄在記憶中的聲軌，立即生動地播放出來。

與原鄉人一瞥重逢，另一次是在我寄居的城市的市立美術館，一場知名攝影師的回顧展，她早年走訪各地鄉土拍攝一系列清一色的黑白影像，我忙著串連地名、年分和地景時自言自語：「說不定會有……」會有天涯海角我所住的那個小地方。異鄉的攝影師攝影展，機會渺小……我一眼看見他，無須湊上前讀取地名、辨識人臉，相片左前方迎面走來一個戴斗笠的男人，遮蔭下他的面皮黑能發光，剛毅酷似銅像，眼神瞇斜很不友善，完全無商量的餘地，若未即刻按下快門，攝影師敢請他再來一遍嗎？在他背後一切都是斑駁的，一隻瘦小的黑狗，披掛苔蘚的老屋和空心磚牆，最光滑潔白的是他斜叼在嘴邊一根長長的菸，不是剛啣上就是剛點上，一隻手尚未完全放下，攝影師趁機偷襲相。

電線桿矗立在斗笠上，農夫頂天立地的，電線四面八方譜寫天空，我想起茨維塔耶娃的〈電線〉：「沿這些吟唱中的線，從電線桿跨越到電線桿，支撐著天庭，我沿線送給你我部分的地上塵埃……」

我翻拍這張相片傳給姊姊，相片在她的同學群組雀躍流傳，大家都和戴斗笠的男人的女兒一樣，見到久違的農村，年輕時候的爸爸，走在下田的路上。●

■【鸚鵡所住】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應