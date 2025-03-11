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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】碎米薺 荒野救命食材

2025/03/11 05:30

開花後長出棒狀「長角果」，成熟後頂端開裂，種子彈射飛出，自播繁殖，繁衍力強。開花後長出棒狀「長角果」，成熟後頂端開裂，種子彈射飛出，自播繁殖，繁衍力強。

文、圖／蔡以倫

碎米薺是十字花科，因與薺菜形似，花開雪白如小米散放而得名。碎米薺是十字花科，因與薺菜形似，花開雪白如小米散放而得名。

花盆裡不請自來的雜草，你認識幾種？有種「碎米薺」常在寒涼季節爆發，若不拔除，很易爆盆。清洗後嚼食，竟有輕微辛辣感，爽脆可口，瞬間消弭對雜草的厭惡感。

我有個屋頂育苗區，兩坪大小，能同時育上千棵幼苗。戶外園圃植栽，不論來源是播種或扦插，都在這所先修班成長，茁壯移植。但即便在屋頂高台，使用全新培養土，育苗盆裡竟能發現碎米薺，令人折服。

碎米薺是十字花科，因與薺菜形似，花開雪白如小米散放而得名。與同科芝麻葉（西洋菜）葉片都是羽狀分裂，但模樣較小。開花後長出棒狀「長角果」，成熟後頂端開裂，種子彈射飛出，自播繁殖，繁衍力強。

長角果是十字花科果實典型特徵，油菜、蘿蔔、芝麻葉皆屬此類。花熟葉落，莖節上長角果極像梅花鹿頭上的角，總吸引我駐足觀察。十字花科植物，自帶芥花香，易吸蚜蟲，若放任不摘除，天暖蟲害爆發，將是場災難。

碎米薺無毒，自古即是救荒食用野菜的很好選擇。但屬性較為寒涼，需視體質食用。拌入生菜沙拉，爽脆口感與獨特辛香令人驚豔。若有生食顧忌，也可煮湯、煮泡麵，辛辣味會消失，口感則近似豌豆苗，嫩滑爽口。

在台灣，碎米薺有近十個品種，田間地頭、農地園圃皆可見其蹤影。以農業而言，頑強生命力足列為惡性雜草，但天熱後凋零，長勢得以收斂。幡然悔悟，令人不忍苛責。割草機除草，反會助長種子彈射，花開前徒手拉除，就能避免後續失控。

在歐美，碎米薺被視為「自給自足」的野菜，野外求生或推崇可持續飲食者，都將其列為重要野生食材。是雜草還是救命草？碎米薺是活教材。（作者為淡水香草街屋主人）

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