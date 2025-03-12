2025台灣戱曲藝術節雙旗艦製作 跟著《嘉慶君》、《赤子》遊歷平行時空

明華園當家小生孫翠鳳（2排右3）將與哥哥，一心戲劇團團長孫榮輝（2排左3），睽違20多年，於《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》同台飆戲。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心推出的2025台灣戲曲藝術節「有（界」無），推出11檔精采節目，將自4月11日至6月8日每週末輪番上演。其中雙旗艦製作：明華園總團《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》，以及台北木偶劇團《赤子》，創造真假交雜的戲齣，引領觀眾遊歷平行時空，一探真實與虛擬交織的邊界。

明華園總團推出新戲《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》由陳昭婷（左起）飾演陳蘭妹、孫翠鳳飾演嘉慶君、孫詩珮飾演劉秀榮。（記者董柏廷攝）

傳藝中心主任陳悅宜表示，今年大表演廳旗艦由明華園總團與一心戲劇團合演，以別出心裁長達22個字的戲名吸引觀眾目光，天王小生孫翠鳳與武狀元孫榮輝這對兄妹，睽違20多年罕見再度同台，打造幽默溫情的大旗艦節目；小旗艦則由傳藝金曲常勝軍導演伍姍姍和最佳偶戲主演吳聲杰，攜手編劇施如芳，跳脫布袋戲既有的框架，創造出別開生面的布袋戲演出，相當令人期待。

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台北木偶劇團《赤子》劇情以台灣第一才子呂赫若的人生故事為原型。（傳藝中心提供）

《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》由宋厚寬執導、蔡逸璇編劇，無敵小生孫翠鳳及武狀元孫榮輝兄妹同台，聯手一心戲劇團孫詩珮及孫詩詠、綠光劇團吳定謙以及明華園總團藝術家族，共同打造顛覆傳統的穿越喜劇，故事改編自「嘉慶君遊台灣」的民間傳說，將真實歷史結合詐騙案件，展開一場充滿奇想的超時空之旅。

台北木偶劇團《赤子》，以當代布袋戲重塑「台灣第一才子」呂赫若的故事，由編劇施如芳、導演伍姍姍、李勻，音樂及編腔林永志、舊金山聲響藝術家Jorge Bachmann聯手，透過布袋戲獨特的演繹手法，講述革命者的奮鬥與犧牲精神，將偶戲、現場演出與聲音藝術融合，突破傳統偶戲的界限，打造獨特的劇場體驗。此外，舞台視覺運用影像設計林彥志的數位光影，將影像投影在布袋戲台上，創造傳統融合當代的聲光效果。

《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？》將在5月16日至18日於戲曲中心大表演廳演出；《赤子》將在4月18日至20日於戲曲中心小表演廳演出，詳詢2025台灣戲曲藝術節官網。

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