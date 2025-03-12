【藝術文化】天團來訪 帕胡德率法國風木管重奏團21日登台

柏林愛樂長笛首席帕胡德。（新象提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂長笛首席帕胡德（Emmanuel Pahud）於2000年號召好友們組成法國風木管五重奏（Les Vents Français），由年輕直到現在成為各自領域的大師級音樂家，被譽為木管五重奏中的天團；帕胡德將於3月21日攜手團員好友們，以及後來經常加入的鋼琴名家雷薩吉（Eric Le Sage）登台演出。

這個6人的重奏團，其他團員還包括前巴黎歌劇院雙簧管首席馮思瓦．勒樂（François Leleux）、單簧管演奏家保羅．梅耶（Paul Meyer）、巴黎歌劇院低音管演奏家吉爾伯特．奧丹（Gilbert Audin）、薩爾斯堡莫札特音樂學院法國號教授及演奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatkovic）。

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帕胡德昨（11）日接受台灣媒體線上聯訪，談到此次台灣音樂會的曲目指出，開場曲目布拉姆斯《海頓主題與變奏》，特別選用日本作曲家磯部周平的改編版本，更貼近樂團對作品的詮釋理念，完美融合了原作的鋼琴色彩與管弦樂的豐富層次。緊接著威爾第的《E小調木管五重奏》，也是浪漫主義鉅作，木管樂器宛如歌劇中的聲部角色：長笛化身女高音、雙簧管如男中音、單簧管則擔任和聲角色。這樣的編制不僅呈現出歌劇般的戲劇性，更突顯了木管樂器家族間細膩的音色層次。

音樂會下半場3首都是鋼琴與木管五重奏的曲目，是優美的沙龍音樂類型，特別適合在私人場合演出。其中，魯賽爾《嬉遊曲》給鋼琴與木管五重奏，充滿動感，既夢幻又愉悅；席爾維斯崔尼新作《給鋼琴與木管五重奏的六重奏》，是為法國風量身打造的世界巡迴首演曲目，創造出如水面倒影般的音響效果。壓軸的圖伊勒《降B大調六重奏給鋼琴與木管五重奏》，則是具有德國浪漫風格的作品，巧妙呼應了開場的布拉姆斯，最後一個樂章的歡慶氣氛，為整場音樂會畫下圓滿句點。

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