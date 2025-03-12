【藝術文化】國台交攜手簡文彬 《浪漫政治家》、《永恆之愛》世界首演

音樂會將呈獻錢南章（左）與顏名秀（右）2個不同世代台灣作曲家的新作首演。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團將於本週末呈獻一場特別的音樂會「浪漫政治家」，由簡文彬指揮國台交，攜手台北愛樂合唱團及次女高音翁若珮共同演出，進行兩個不同世代台灣作曲家的新作世界首演，分別是國台交委託顏名秀為管弦樂團所作的《永恆之愛》，以及白鷺鷥基金會委託錢南章創作的第7號交響曲《浪漫政治家》。

「浪漫政治家」音樂會由簡文彬指揮國台交演出。（資料照，國台交提供）

國台交說明，國台交2015年啟動「交響台灣」委創計畫，作曲家顏名秀因高中時閱讀到同志作家邱妙津的《蒙馬特遺書》，備受震撼與衝擊，便以此為靈感，到2018年開始創作《永恆之愛》時，台灣正因同婚議題掀起激烈討論，讓顏名秀對於同志婚姻有更不同的理解與感受。《永恆之愛》由5個樂章組成，每個樂章皆從不同的角度詮釋「永恆之愛」，層層堆疊的旋律既細膩又深邃，將音樂化為對生死與愛的哲學探問，展現人類情感的複雜性與無可言喻。

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至於資深作曲家錢南章，可說是充滿創意、風格多元，從民謠、藝術歌曲，到交響樂與歌劇，他的音樂總帶著深厚的情感與細膩的表達。錢南章在2010年至2022年間完成了9首交響曲，2017年創作第7號交響曲《浪漫政治家》時，特別以貝多芬第9號交響曲4個樂章的速度及形式為構想，並在第4樂章使用盧修一的〈蘆葦與劍〉、路寒袖的〈向玉山〉、〈溫馴的背影〉、〈提心當燈〉4首詩詞為歌詞，結合獨唱、合唱與管弦樂，層層堆疊出澎湃高漲的情感。

3月15日下午在國台交演奏廳演出，詳詢OPENTIX。

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