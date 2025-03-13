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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 徐瑋佑／躲貓貓

2025/03/13 05:30

◎徐瑋佑◎徐瑋佑

◎徐瑋佑

大人說我出生時，跟貓一樣小，但躲貓貓從沒成功過。

每次回阿嬤家，就是孩子們躲貓貓大戰開打。能躲的地方其實不多，大壁櫥、門後面、梳妝台旁、裁縫桌下……身為老么往往第一個被找到。

有一次躲在摺成豆腐的棉被後方，那是上一輪最後贏家的藏身處，立刻就被發現，還被姊姊說了無新意，這評語對四歲的孩子來說難以抹滅。

六十、五九、五八、五七……又一輪倒數開始。

我在長屋裡來回跑著，不知道還有哪裡。打開客廳的門，大人都坐在裡頭。

躲你爸的肚子吧！阿姨提議。我爬上正熟睡的爸爸肚子，用一條薄毯蓋住。毯子下，他的肚子正咕嚕咕嚕消化著。過了很久很久，連有沒有人來找我都聽不到。終於，媽媽掀開毯子。

成功了！真的變成貓了。●

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