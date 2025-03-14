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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台南藝術博覽會開展 推國際交流與人才培育

2025/03/14 05:30

2025台南藝術博覽會於台南晶英酒店舉行，展期今（14）日至16日。（記者洪瑞琴攝）2025台南藝術博覽會於台南晶英酒店舉行，展期今（14）日至16日。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025台南藝術博覽會昨（13）日開幕，今年共有45家畫廊參展，其中有8家畫廊是首次加入，顯見台南藝博受到國際關注，展現台灣藝術市場澎湃活力與開放性。

台南新藝獎得主李盈蓁與作品「從底部而生的景」。（記者洪瑞琴攝）台南新藝獎得主李盈蓁與作品「從底部而生的景」。（記者洪瑞琴攝）

台南市政府與中華民國畫廊協會合作「ART TAINAN 2025台南藝術博覽會」今年邁入第13屆，昨日於台南晶英酒店開幕。值得一提的是，「台南新藝獎 Next Art Tainan」，每年從獲獎者中選出3位新銳創作者與畫廊合作，在藝博會展出作品，這項媒合模式也成為官辦獎項銜接市場的重要橋樑。參與的畫廊及新藝獎得獎者包括李盈蓁（索卡藝術） 、張芸家（弎畫廊）、翁榛羚（絕對空間）。

「台南新藝獎」得主張芸家與作品「荒地裡的百寶箱」。（記者洪瑞琴攝）「台南新藝獎」得主張芸家與作品「荒地裡的百寶箱」。（記者洪瑞琴攝）

台南新藝獎得主翁榛羚與作品。（記者洪瑞琴攝）台南新藝獎得主翁榛羚與作品。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲出席開幕式表示，台南藝術博覽會不僅是今年藝文界盛事，更是提供才華洋溢的藝術工作者發光發熱的舞台，歡迎民眾來觀賞，領略一場光采奪目的藝術盛宴。

此外，南市文化局特別在藝博會現場建構「美學教育空間」，邀請台南大學視覺藝術與設計系參與，提供紙黏土教學實作，讓學生有實務經驗，並培育未來藝術產業的人才種子。

文化局表示，今年有45家畫廊參展，當中有8家畫廊首次參加，包括台灣3家、日本3家、韓國2家，顯示出藝博會在國際關注度的提升。台南藝術博覽會展覽地點，台南晶英酒店6、7樓，公眾展期今（14）日至16日，中午12時至晚上7時。16日僅開放至晚上6時。

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