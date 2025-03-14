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【藝術文化】蘇富比拍賣預展 今明台北登場
岡瑟．弗格〈無題〉，壓克力、畫布，260×280公分，2008。（蘇富比提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕蘇富比拍賣行3月底將於香港登場，今（14）、明（15）兩日在台北華南銀行國際會議中心舉行預展，率先帶來百件中國藝術、現當代藝術及珠寶腕錶精選拍賣品，如馬克．夏卡爾（Marc Chagall）、尼古拉斯．帕爾蒂（Nicolas Party）等名家鉅作。其中，已故德國藝術家岡瑟．弗格（Günther Förg）作品〈無題〉更首度登上拍場。
馬克．夏卡爾〈瓶承春華〉（Spring Flowers），油彩、畫布，72×60.6公分，1930。（蘇富比提供）
岡瑟．弗格早期的「網格繪畫」，以畫面上縱橫交錯的生動網格著稱，其後發展出「點畫」系列，也是弗格晚期廣受歡迎的創作系列之一，不僅清晰反映他對現代主義、抽象表現主義與其他藝術形式的關注，同時展示自主而獨特的強烈風格。〈無題〉畫風不拘一格，充滿動感的陰影條紋在廣闊的畫布翩翩起舞，既井然有序，又狂放鬆散；時而開放，時而約束；看似簡單直接，卻又壯美無窮。
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除了弗格的作品，預展也帶來超現實主義畫家夏卡爾〈瓶承春華〉（Spring Flowers）、瑞士現代野獸派藝術家尼古拉斯．帕爾蒂〈洞穴〉（Cave）、吳冠中〈蘇州園林〉、〈北京雪〉、陶冷月〈暗香疏影〉等作品。蘇富比拍賣台北預展，今、明兩日在華南銀行國際會議中心登場。
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