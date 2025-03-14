【自由副刊】 林于玄／幸福──給阿達

◎林于玄

◎林于玄

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我們擁有巨大的幸福

而不自知，那些因愛情而失眠的夜晚

我在阿達的分租套房

讀詩、聊天，然後睡著

阿達是個男同志

我們逛街的時候十指交扣

我說，「要不是你喜歡男的，

我就追你了。」而他說，

「噢我可憐的瑪麗安等待認領。」

我在那張床上睡得又深又沉

因為鬧鐘的奧義就是

每一次都按下再睡五分鐘

「每一次你都覺得下一次就是

真愛了不是嗎？」

五分鐘後我再次醒來，然後

再次睡著，那些日子我們談了

那麼多戀愛，唯一留下的就是

寫得愈來愈勤的詩不是嗎？

卻始終拿不了獎

後來我不寫詩了

阿達搬離台北回了老家

賣早餐，存錢好買台車

再更後來我們都出了書

談了以前想談的那種

很長的戀愛，見面要搭好久的火車

我們也開始承認

賺那些破錢是比寫詩更重要的事

打臉以前說「寫詩不能當飯吃／

但不寫詩／是不能吃飯的」那個少年

昨天失眠的時候，我打開哀居

看見我在阿達的床上睡得那麼熟、那麼熟

所以，阿達，讓我再寫一首詩

給你，那首詩的開頭是這樣的

．

「我們擁有巨大的幸福。」

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