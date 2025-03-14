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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《愛過的廢物》

2025/03/14 05:30

《愛過的廢物》 陳沛珛著，臉譜出版《愛過的廢物》 陳沛珛著，臉譜出版

陳沛珛著，臉譜出版

畢業於師大美術系的陳沛珛，曾以前作《暫時先這樣》獲台北書展非小說類首獎，新作《愛過的廢物》則透過九個短篇漫畫，描繪台北城中後青春期男女，此起彼落的戀人情事。主題是「物」，相機、咖啡豆、營養口糧、塔羅牌、盆栽、指環、落單的撞球……無可避免成為一段段感情中關鍵道具，那有時暗示著物是人非，有時顯影著事過境遷，有時召喚出內在軟弱，有時又毫無道理地佐證了欲望的綠意盎然。在分眾化時代，陳沛珛筆下無論觸及怎樣沉重的議題，都能化成滑順筆觸與漂亮配色――有貓，聽團，玩底片機，喝手沖咖啡，住老公寓，假日登山，關心政治或遠方的戰爭……有一代時髦青年，在新舊雜陳的台北，這樣生活著。不會出錯的衣服，好看的包包，似可無限延長的大學生活，還沒有（或者拒絕）走入婚姻；遂使此書除了討論愛情，還留下一份此時此刻的社會觀察切片。（layton wu）

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