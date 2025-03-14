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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】孩子太乖 別高興太早

2025/03/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／王翔正

兒子從小是個乖乖牌，不吵不鬧，甚至還沒3個月就戒了夜奶，平時又習於察言觀色，總在對的時間做對的事，著實讓做父母的很放心，但近來發現很乖的孩子也會有讓人操心的地方，值得省思。

根據研究顯示，愈乖的孩子，獨立能力愈差，且愈乖的孩子太聽話，容易沒有主見，上揭的研究結果完全體現在兒子身上。他在生活中十分依賴父母及老師的想法，基本上就是照著大人的安排走，導致他若頓失依靠，就毫無安全感，無法有獨立思考的空間。

藝術創作為傳達個人意念的方式，也是展現生活的最佳途徑之一，為了訓練兒子獨立自主與鼓勵嘗試新事物，於是幫他規畫和報名繪畫課。但他因恐懼接觸人群，獲知當下，裹足不前，更因害怕犯錯而不願嘗試，還頻問說：「如果畫錯了怎麼辦？」所以我們費心很長的一段時間，不停灌輸他不必害怕犯錯的觀念。

不可諱言的是，害怕犯錯的想法不啻是長年以來傳統教育的盲點，曾有國外教育人士評論我國教育方針說道：「你們的教育強調不能犯錯，所以很多孩子因為怕被罵或是被笑，不敢於課堂上問問題。」這句話一針見血，也解釋了青少年學習被動的問題。

愛因斯坦曾說：「從來沒有犯過錯的人，是從來沒有嘗試過新東西的人。」被譏笑或許是很多人一生都忘不了的傷痛，但一時的失敗卻是一個人持續成長的養分，希望透過鼓勵孩子畫畫，從願意嘗試錯誤開始，並習慣容錯，讓承擔錯誤成為自然。投球哲學家今永昇太曾述：「人生沒有二連敗，因為只要你願意嘗試，就已經先取得一勝了，最差的結果也只是一勝一敗，只要我有二連勝的機會，我會勇於嘗試，不會畏懼任何挑戰。」在不斷嘗試的過程中，不論成功或失敗，都是最好的人生故事。

除此之外，從新聞媒體發現，現下愈來愈多「躺平族」的出現，不禁想起日本小說家本間久雄曾述：「很多人是30歲就死了，到80歲才埋葬。」期許青年學子不要因為害怕嘗試，進而渾渾噩噩讓生活留白，至少嘗試跨出步伐，為自己人生再勇敢一次。

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