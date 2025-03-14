【家庭plus．微幸福案內】東京大佛散步 樂趣無限

原本泰國風味強烈的金身多摩大佛，現在變成罕見的白色大佛。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

東京板橋區乘蓮寺的東京大佛是日本第三大巨佛，僅次於奈良大佛及鎌倉大佛，不過歷史較淺，是大佛新星。（劉黎兒攝）

雖然自認是無宗教，但東京寺院多達3千家，時常成為散步主題。數量如此多是因為寺院面積廣大，本身都是軍團屯駐地，不僅如此，還可以細分為宗派或佛像種類等，像是東京知名大佛就有50尊以上，不知名的不計其數。大佛不但魁梧，往往也很俊俏帥氣，造型各有千秋，大佛散步樂趣無限！

許多大佛雖然壯觀，但國際知名度不高，悄悄地成為地方社區守護神，很適合散步時順手合掌對象；雖說如此，日本第三巨大的大佛就是在板橋區乘蓮寺的「東京大佛」，是僅次於奈良大佛、鎌倉大佛的巨佛，高達13公尺，而且是青銅打造，乘蓮寺本身雖有6百多年歷史，但東京大佛是1977年鑄造的，未滿半世紀，算是年輕的大佛新星。

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櫻花季節人滿為患的上野公園裡則有只剩一張臉的寬永寺上野大佛，原本佛像有6公尺高，關東大地震時震壞，頭部落地，只剩一張臉，因此成為「合格大佛」，為上野公園的巨星！

離上野不遠，有神樂坂安養寺的大佛，是全身滿貼金箔的金光閃閃絢爛大佛，手裡拿著包袱巾，原來是專司治病的藥師如來佛；與此媲美的是三鷹春清禪寺的多摩大佛，幾年前佛體金光閃閃，卻身穿樸素褐色的袈裟，大頭寬肩，胸部清瘦，舍利捲髮宛如貼了大量喉糖，是難得一見的泰國風味的大佛，但最近去看，居然變成全白的大佛；白色觀音很多，白色大佛則罕見！

世田谷區妙法寺的大倉大佛則更神奇，乍看是8公尺高的普通大佛，台座會轉半圈早晚各一次，白天面寺院境內，夜晚則面車道，是24小時不眠不休地360度守護社區的大佛；日野市善生寺則有座6.5公尺高的吹上大佛，背後有個大鐘，大佛自己看不見，但路過十字路口的人都可以精確地知道現在幾點。這些大佛都很平易近人。

也有大佛是數量取勝的，世田谷區淨真寺的九品佛最多，依生前表現而通往極樂往生方式大致分為上品、中品及下品3大階段，就有3尊藍髮大佛，其下又各分9小階，各有9尊小佛，東急線電車還因此有「九品佛站」；其他如品川區養玉院如來寺則有大日如來與掌管四方的4尊如來，並肩而坐成為「五智如來」，因此有5尊大佛，長相各有不同，很有可觀之處呢！

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