【家庭plus．美味教室】10分鐘後 準備開飯

鮮嫩多汁口水雞

文、食譜示範／白井有沙 譯／許郁文

鹽味奶油馬鈴薯燉肉

一直以來，我都透過下列的方法煮出省時又美味的料理。只要花點小心思，應該就能讓料理的門檻降低。

蘿蔔排蒜味奶油

市售的調味料與高湯粉是最強幫手：如果要使用很多種調味料，就會在拿進拿出，秤量這些步驟中耗費許多時間。用酸橘醋醬油、麵味露、鹽麴、白高湯、和風高湯粉、西式高湯粉這些方便的調味料或高湯粉，就能輕鬆調出美味。

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櫻花蝦毛豆飯

利用塑膠袋完成事前準備：將調味料、食材倒入塑膠袋，再從袋子外面搓揉，就能利用少量的調味料讓所有食材均勻入味，也不會弄髒雙手或是廚房，也可以利用這種方式沾裹麵衣，或是將塑膠袋的角落剪開，將裡面的肉擠成肉丸子。之後只需要丟掉塑膠袋，要洗的鍋碗瓢盆也大幅減少。

麻辣冬粉沙拉

微波爐或電鍋能解放時間與提升效率：將食材與調味料統統倒進去之後，只需要按下開關，微波爐與電鍋就會自動完成料理。不需要一直待在旁邊確認火候是否正確，所以能利用這段時間多做一道菜，或是洗一些鍋碗瓢盆。實際的烹調時間大概只有5∼10分鐘，就能煮出精緻的燉煮類料理，節省時間與精力。

10分鐘後 準備開飯

鮮嫩多汁口水雞

材料（2～3人份）：

雞胸肉1片（300公克）、鹽、胡椒各1小撮、太白粉3大匙

醬汁：蒜泥（管裝）4公分、酸橘醋醬油2大匙、蠔油、麻油各2小匙、白熟芝麻1/2大匙、辣油少許、蘿蔔嬰、蔥各適量

烹調方式：

1.先將雞肉片成5毫米厚，再於兩面撒上鹽、胡椒，以及裹上太白粉。

2.煮滾一鍋水，再放入步驟1.的食材，以中火汆煮2分30秒。撈出來瀝乾熱水。

3.盛盤後，附上蘿蔔嬰，再於雞肉淋上微辣醬汁，最後撒上一點蔥花。

鹽味奶油馬鈴薯燉肉

材料（2人份）：

豬五花肉片100公克、馬鈴薯3小顆（300公克）、胡蘿蔔1小根（100公克）、洋蔥1/2顆、蒟蒻絲（去除澀味）100公克

滷汁：蒜泥（管裝）2公分、雞高湯粉1大匙、鹽1/4小匙、酒50毫升、水200毫升、奶油20公克、蔥、粗研磨黑胡椒粉各適量

烹調方式：

1.馬鈴薯先切成兩半，再泡水10分鐘，然後撈出來瀝乾。胡蘿蔔先剖成兩半，再將長度切成3等分。洋蔥先剖成4等分，蒟蒻絲先切成方塊入口的大小。

2.豬肉切成一口大小。

3.將滷汁的材料倒入電鍋的內鍋，再倒入步驟1.與步驟2.的食材，然後一邊用筷子撥開食材，一邊讓食材泡在滷汁裡面，同時以一般的方式炊煮。

4.煮好後，倒入奶油，再攪拌均勻一下，讓奶油滲入其他食材。盛盤後，撒上蔥花與黑胡椒粉。

蘿蔔排蒜味奶油

材料（2人份）：

白蘿蔔8公分（300公克）、大蒜1片、奶油適量、蠔油1/2大匙、蘿蔔嬰適量

烹調方式：

1.白蘿蔔切成2公分厚的圓片，於兩面畫出縱橫各3條的格狀刀口。將白蘿蔔排在耐熱盤上，蓋上保鮮膜，送入微波爐加熱3分鐘左右（只要加熱到竹籤能輕鬆刺入的軟度即可）。大蒜切成薄片。

2.將20公克的奶油放入平底鍋，以中火加熱融化後，放入大蒜、白蘿蔔，煎至大蒜兩面變色後，先取出大蒜。白蘿蔔的兩面各煎2分鐘，直到變色為止。

3.倒入蠔油與1大匙水，再讓醬汁與食材沾裹均勻。盛盤後，撒上撥散的大蒜，再放上適量奶油，最後附上蘿蔔嬰即可。

麻辣冬粉沙拉

材料（2人份）：

冬粉30公克、胡蘿蔔1/4根、韭菜1/5把、黃豆芽菜（或是綠豆芽菜）1/2包

麻辣醬：蒜泥（管裝）2公分、酸橘醋醬油1大匙、豆瓣醬、麻油各1小匙、辣油少許、辣椒絲適量

烹調方式：

1.胡蘿蔔切成細絲，韭菜切成5∼6公分長。

2.將冬粉放入耐熱盆，均勻淋入120毫升的水後，依序鋪上黃豆芽菜與韭菜。蓋上保鮮膜，送入微波爐加熱4分鐘左右。

3.撈出來瀝乾後，倒回調理盆，拌入麻辣醬。盛盤後，鋪上辣椒絲。

櫻花蝦毛豆飯

材料（4人份）：

米2合（360毫升）、櫻花蝦10公克、冷凍毛豆仁150公克、生薑1瓣

A：和風高湯粉（顆粒）、酒、醬油、味醂各1大匙

烹調方式：

1.先洗米，再瀝乾。

2.毛豆備用，生薑切絲。

3.將步驟1.的食材、食材A倒入電鍋的內鍋，再注入淹至2合刻度的水量，稍微攪拌一下，鋪上步驟2.的食材，再以一般的方式煮飯。

4.煮好後，拌入櫻花蝦，蓋上鍋蓋，燜5分鐘，最後以飯勺攪拌均勻。

（圖片提供／《10分鐘上菜！美味家庭料理》尖端出版）

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