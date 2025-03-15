自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】從科學到玄祕 故宮新展從歷史圖像看身體之謎

2025/03/15 05:30

《御製新集斷易精粹》〈應動斷〉（明）明憲宗御撰。此為內有彩圖和卦詩的占卜書，〈應動斷〉出自其中的「震宮」，即易經中的震卦，意指人面對震動時須有所因應。此圖描繪官員面見皇帝時表現得戒慎恭謹，身體呈跪姿，象徵受到權力和尊卑制度馴化。（故宮提供）《御製新集斷易精粹》〈應動斷〉（明）明憲宗御撰。此為內有彩圖和卦詩的占卜書，〈應動斷〉出自其中的「震宮」，即易經中的震卦，意指人面對震動時須有所因應。此圖描繪官員面見皇帝時表現得戒慎恭謹，身體呈跪姿，象徵受到權力和尊卑制度馴化。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕人類的文明史既以人為核心，人的身體健康與行為舉止，如何與歷史文化互為影響？故宮新推出「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展，透過探索古人觀看身體的形式，及其對身體的認識和想像，重新檢視身體在醫療、宗教、文化、法律等不同層面的豐富意涵，也邀請觀眾重新思考身體的意義與自身健康的關係，細看頗有意思。

《少林棍法闡宗》（明） 程宗猷撰。 古人為保家衛國或鍛鍊身體而操練武藝，將動作與價值觀內化為身體習慣，並塑造特有的身體特質。（故宮提供）《少林棍法闡宗》（明） 程宗猷撰。 古人為保家衛國或鍛鍊身體而操練武藝，將動作與價值觀內化為身體習慣，並塑造特有的身體特質。（故宮提供）

策展人書畫文獻處助理研究員劉世珣表示，從古代醫書的內視人體，到宗教經典對身體的神聖詮釋；從武術與養生術的修練，到律法與禮教對身體的懲戒與規範；從人獸混形的奇異圖像，到對身體殘缺的想像與界定等。這些歷史圖像不僅反映了身體知識的多元發展，更折射出權力、信仰與文化的交織運作。

《律例館校正洗冤錄》〈檢骨圖〉（宋）提刑官宋慈撰（清）律例館校正。此書內含檢骨圖、屍圖等法醫學人體圖像，是清代官員與仵作的必讀之作。（故宮提供）《律例館校正洗冤錄》〈檢骨圖〉（宋）提刑官宋慈撰（清）律例館校正。此書內含檢骨圖、屍圖等法醫學人體圖像，是清代官員與仵作的必讀之作。（故宮提供）

因此，展覽分為4大單元，單元一「身體透視」，可見醫學著重身體內部之臟腑結構、經絡穴位、筋肉、神經的描述，法醫重視身體外部、嘴巴以及骨頭的描繪，宗教經典則聚焦於賦予身體特殊的象徵意涵，揭示人體為宇宙運行縮影的哲學思考。

單元二「身體操練」，呈現古人為了軍事、養身延壽、繁衍子嗣或滿足生理需求等因素操練身體。透過操練，不僅能將某些動作甚至是價值觀潛移默化地成為身體的一部分，亦能藉此形塑身體。

單元三「身體變異」，探討造成「變異」的原因，可能源自疾病，也可能是受到不同地區社會文化的影響。同時從人面獸身、獸面人身以及生病殘疾的身體等，剖析身體在想像與現實中發生的奇異轉化，以及古人對身體異化的理解與表述，觀眾也可藉此反思，「正常」與「異常」如何定義？有沒有更深層的文化啟示？

單元四「身體規戒」，指透過各種方法和儀式，對身體進行規範、馴化以及懲戒。社會規範、價值觀以及象徵儀式往往引導並管制身體行動，法律則透過酷刑、監禁等方式對身體進行懲罰，使人屈服順從並訓練自我控制，進而揭示身體如何成為規範與權力的載體，重新思考身體的自由與自主性。

展期分為2檔，第1檔即日起展出至6月8日；第2檔自6月13日展出至8月13日。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應