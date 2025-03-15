【藝術文化】從科學到玄祕 故宮新展從歷史圖像看身體之謎

《御製新集斷易精粹》〈應動斷〉（明）明憲宗御撰。此為內有彩圖和卦詩的占卜書，〈應動斷〉出自其中的「震宮」，即易經中的震卦，意指人面對震動時須有所因應。此圖描繪官員面見皇帝時表現得戒慎恭謹，身體呈跪姿，象徵受到權力和尊卑制度馴化。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕人類的文明史既以人為核心，人的身體健康與行為舉止，如何與歷史文化互為影響？故宮新推出「身體展演：從歷史圖像看身體之謎」特展，透過探索古人觀看身體的形式，及其對身體的認識和想像，重新檢視身體在醫療、宗教、文化、法律等不同層面的豐富意涵，也邀請觀眾重新思考身體的意義與自身健康的關係，細看頗有意思。

《少林棍法闡宗》（明） 程宗猷撰。 古人為保家衛國或鍛鍊身體而操練武藝，將動作與價值觀內化為身體習慣，並塑造特有的身體特質。（故宮提供）

策展人書畫文獻處助理研究員劉世珣表示，從古代醫書的內視人體，到宗教經典對身體的神聖詮釋；從武術與養生術的修練，到律法與禮教對身體的懲戒與規範；從人獸混形的奇異圖像，到對身體殘缺的想像與界定等。這些歷史圖像不僅反映了身體知識的多元發展，更折射出權力、信仰與文化的交織運作。

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《律例館校正洗冤錄》〈檢骨圖〉（宋）提刑官宋慈撰（清）律例館校正。此書內含檢骨圖、屍圖等法醫學人體圖像，是清代官員與仵作的必讀之作。（故宮提供）

因此，展覽分為4大單元，單元一「身體透視」，可見醫學著重身體內部之臟腑結構、經絡穴位、筋肉、神經的描述，法醫重視身體外部、嘴巴以及骨頭的描繪，宗教經典則聚焦於賦予身體特殊的象徵意涵，揭示人體為宇宙運行縮影的哲學思考。

單元二「身體操練」，呈現古人為了軍事、養身延壽、繁衍子嗣或滿足生理需求等因素操練身體。透過操練，不僅能將某些動作甚至是價值觀潛移默化地成為身體的一部分，亦能藉此形塑身體。

單元三「身體變異」，探討造成「變異」的原因，可能源自疾病，也可能是受到不同地區社會文化的影響。同時從人面獸身、獸面人身以及生病殘疾的身體等，剖析身體在想像與現實中發生的奇異轉化，以及古人對身體異化的理解與表述，觀眾也可藉此反思，「正常」與「異常」如何定義？有沒有更深層的文化啟示？

單元四「身體規戒」，指透過各種方法和儀式，對身體進行規範、馴化以及懲戒。社會規範、價值觀以及象徵儀式往往引導並管制身體行動，法律則透過酷刑、監禁等方式對身體進行懲罰，使人屈服順從並訓練自我控制，進而揭示身體如何成為規範與權力的載體，重新思考身體的自由與自主性。

展期分為2檔，第1檔即日起展出至6月8日；第2檔自6月13日展出至8月13日。

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