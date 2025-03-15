【藝術文化】81歲美國畫家Carole Katchen 為黑潮來台作畫

81歲美國畫家卡洛兒要畫盡台灣海岸之美。（陳立德提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕18年前曾到台灣各地作畫的81歲美國畫家卡洛兒（Carole Katchen），在屏東本土派畫家陳立德邀請下再次來台，她說，此行目的是為了畫台灣的「黑潮」，目前已經在台東成功及恆春半島取景3處作畫；昨天她特地參訪恆春貝殼博物館，希望獲取靈感，並透過畫作讓更多國際人士認識台灣。

美國畫家卡洛兒（前排左）在貝殼博物館獲取靈感，透過畫作讓更多國際人士認識台灣。（記者蔡宗憲攝）

卡洛兒是美國知名畫家，著作及畫作極多，曾擔任大型美術雜誌編輯。18年前與她結識的陳立德說，卡洛兒對台灣相當喜愛，因為她在美國極具影響力，過去還曾幫忙他傳遞書信給美國總統小布希，她這次來台，希望能留下更多台灣黑潮海域之美的畫作。

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卡洛兒表示，她寫過16本書，畫過的作品及旅行的國家不計其數，當年來台灣時，對台灣的山海印象最深刻，這次受邀來台灣畫黑潮主流與支流，希望能協助當地運用黑潮資源推廣觀光，並幫助陳立德成立黑潮美術館。

陳立德指出，流經台灣東部海域的黑潮是全球第2大洋流，它將來自熱帶的溫暖海水帶往寒冷北極海域，把冰冷的極地海水溫暖成適合生命生存的溫度，非常有生命力；卡洛兒的黑潮作畫，也有助於為台灣海邊各漁港打響知名度。

卡洛兒是美國阿肯色州知名油畫及粉彩畫家，作品曾被美國前總統比爾．柯林頓夫婦私人收藏，曾出版16本藝術教學書籍，並擔任《藝術家》雜誌特約編輯多年。

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