【藝術文化】路易絲．布爾喬亞個展今登場 2大蜘蛛雕塑吸睛

路易絲．布爾喬亞〈蹲伏的蜘蛛〉，銅、棕色拋光銅綠、不鏽鋼，270.5 X 835.7 X 627.4公分，2003。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由富邦美術館與東京森美術館共同主辦的「路易絲．布爾喬亞：剛從地獄回來，順便說一句，太精采了」個展，集結法裔藝術家路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois）近60件作品，包含蜘蛛、牢籠、母親、情侶、修復等系列主題，其中最引人注目的2件大型蜘蛛雕塑作品〈蹲伏的蜘蛛〉以及〈蜘蛛〉更首度在台亮相。

路易絲．布爾喬亞〈蜘蛛〉，鐵、掛毯、木材、玻璃、布料、橡膠、金、銀、骨頭，449.6 X 665.5 X 518.2公分，1997。（記者董柏廷攝）

展覽透過3大主題，勾勒布爾喬亞生活與藝術交織出的人生。「第一章：不要遺棄我」是對溫柔母性、女性腳色的深切關懷、「第二章：剛從地獄回來」講述創傷與韌性，透過雕塑與裝置作品，反映藝術家情感的動盪，以及無比強悍的內在精神、「第三章：天空的修復」象徵重生與希望，從痛苦與矛盾的狀態中，昇華到平靜與智慧的境界。

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「蜘蛛」在布爾喬亞的藝術創作中，象徵母親的力量，既是保護者，也是修復掛毯（蛛網）的修復師。然而，她也認為世間萬物具有二元性，母性亦然，既能對孩子傾注溫暖愛意與保護的本能，有時候卻也會因為過度的驚懼不安，而散發壓迫感，作品〈蹲伏的蜘蛛〉即體現母性的複雜性。

富邦美術館館長翁美慧說明，布爾喬亞將無與倫比的創作能量，轉化為藝術作品，照亮黑暗中的道路。她將個人的創傷轉化為普世的希望，以藝術的方式直面挑戰，並在過程中找到自己的正向力量，讓觀者發現內心的療癒力量。展覽即日起至6月30日，在富邦美術館登場。

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