【藝術文化】FOCASA新作總彩 幾米掉淚 林懷民：最感動的是他們的勇敢

謝幕時落花飛滿舞台，讓幾米忍不住讚嘆：好美。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕看到一群年輕人總是懷抱熱忱、展現勇氣，嚴厲如林懷民這樣的前輩，也會變得慈祥，這是幾米在FOCASA馬戲團看了幾次排練後的感想，林懷民則說，「最感動的是他們的勇敢」，希望讓社會多多看到這種勇敢。

林懷民（前排左）、幾米（前排右）與幾位主要演員合影。（記者凌美雪攝）

FOCASA創團15週年大作《幾米男孩的100次勇敢》，不僅林懷民親自跨界擔任編導，幾米繪本元素慷慨任團隊自挑，昨（15）日在淡水雲門劇場的總彩試演，還有吳念真驚喜獻聲，讓團長林智偉感動形容，是「天上掉下來的禮物」。

請繼續往下閱讀...

馬戲團各種絕技對團員來說已是收放自如，呼拉圈不僅可用腰、脖子、小腿、手腕轉動，甚至可利用腳尖來轉。不過，神乎其技的部分限拍，只能進劇場觀賞。（記者凌美雪攝）

在陰雨中趕赴雲門的觀眾們，才在場內坐定，就聽到很熟悉的廣播聲，是聲音辨識度超高的吳念真，據了解，吳念真也是被FOCASA這群年輕人感動，「非常佩服這批年輕人的勇敢和奮鬥！」因此答應用聲音參與，成為「觀眾演前須知」廣播人，以台語華語混合的親切口吻，提醒觀眾要抓緊時間先上廁所，因為「節目太精采，你會捨不得離開座位」。

《幾米男孩的100次勇敢》將於3月28日在台南水交社文化園區首演，昨日的90分鐘彩排，是首次向媒體大幅展示成果。含「謝幕」共18段主題，可說高潮迭起，林懷民說，這幾天剛看到幾米畫作的大型投影，放這麼大，卻找不到瑕疵，讓他每天排練都很興奮，加上林璟如設計的服裝繽紛亮眼，使馬戲表演有更豐富的視覺與戲劇美感。

整體節目不僅節奏緊密流暢，每個段落的銜接也毫不違和，林懷民還選用了特技表演罕用的音樂，比如全體團員伴隨維瓦第的《四季》，合拍合節的拋接黃色小球，終曲的剎那如雨小球升空，幻化為幾米畫作的滿天星星。蕭斯塔科維契的華爾茲裡，獨輪車夢幻般地穿梭舞群。幾米男孩攀登椅塔的音樂是莫扎特的《第1號鋼琴四重奏》。而謝幕時，隨著五月天《倔強》的歌聲，落花飛滿舞台，演員輪翻展技謝幕，留下溫馨動人的回憶。

演後受訪時，林懷民爆料看到幾米邊看邊掉淚，問幾米為何掉淚，幾米卻想不起來，只說看著看著就哭了。幾米也特別談到，之前本來只是開玩笑問，會不會看到「轉盤子」，沒想到謝幕時真的看到，他一邊感到嚇一跳，一邊卻為伴隨著灑落舞台的紙花忍不住讚嘆：「好像櫻花飄落一般，好美！」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法