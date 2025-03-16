【藝術文化】國家攝影中心推影像盛宴 攝影新銳作品上桌

陳冠霖將作品轉化成燈箱形式，企圖還原當時造訪德國廢棄造紙廠時的視覺經驗。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家攝影文化中心主辦的「攝影上桌──影像宴」，透過公開徵件，挖掘最具創意與實驗精神的影像作品，今年舉辦至第6屆，邀請馬立群總策畫，展出陳冠霖、楊佳馨、李明憲、王莉婷等4位新銳攝影創作者的作品。即日起至3月30日，在攝影中心台北館1樓未來市光年空間展出。

李明憲將攝影以佛經卷軸演變而來的「龍鱗裝」形式呈現。（記者董柏廷攝）

展場以大紅桌布置成的「辦桌」形式，跳脫攝影展示的傳統局限，觀眾一走進展間，便能感受到台灣獨特的在地氛圍。此次展出的創作者們，以各自獨特的方式，詮釋攝影與記憶、身體、疾病、廢墟空間及社會議題的關聯。陳冠霖以自身造訪德國廢棄造紙廠的經驗，運用報紙及過期底片反覆撕黏、翻拍、轉印，透過材質叩問記憶的重量；李明憲以街頭攝影探索信仰與欲望的邊界，在明暗有致的光影中營造視覺感受的立體面；楊佳馨以「病痛經驗與其創傷」為題，延伸多元媒材觸及疼痛與疾病的反思；王莉婷為了保存與失智症外婆的記憶，製造出九宮格拼圖，體現碎片化的記憶景觀。

請繼續往下閱讀...

一系列獨特的攝影作品，透過攝影、錄像和複合媒材等多樣呈現，不只彰顯攝影創作與日常生活交融的意義，更讓觀眾可由多角度、多層面欣賞與理解作品，並試著與作品建立更直接的互動關係。展覽詳詢攝影中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法