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【藝術文化】第1屆百大文化基地評選結果4月公告 李遠昨訪苗栗苑裡文化基地

2025/03/16 05:30

銅鑼窯第3代窯主張維翰（右）說明手擠胚技法，並帶領文化部長李遠（左）實際體驗。（文化部提供）銅鑼窯第3代窯主張維翰（右）說明手擠胚技法，並帶領文化部長李遠（左）實際體驗。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第1屆百大文化基地徵選於去年12月啟動，將於3月底前完成決選，4月初公告評選結果於「文化地圖」網站，並在5月初辦理發表會。文化部長李遠昨（15）日親自參訪苗栗，參觀長期在苑裡蹲點扎根的「苑裡掀海風」，以及苗栗現存唯一仍保有以手擠坯技術製作大型甕缸的銅鑼窯。李遠表示，「愈接近生活的文化，就愈能吸引人」。

李遠首站抵達苑裡第1家獨立書店「苑裡掀海風」，實際了解「掀海風」經營獨立書店的各種可能性；第2站到訪銅鑼窯，由第3代窯主張維翰介紹手擠胚的技法。

「掀海風」由獨立書店做為基地，以掀書、雙腳走讀、品嘗食物等推動閱讀，也從書店出發往外擴展，與在地合作教育活動「苑裡教芋部」、辦理「海風祭」等，鼓勵青年回鄉協助農友推廣友善農產、為在地學生課輔、參與每年重要的藝術祭典等；「銅鑼窯」是苗栗老窯場，擁有50年的歷史，是傳統手工陶瓷技法手擠坯的保存者。

李遠提到，苑裡掀海風及銅鑼窯從最接近在地的文化而生，不管是書店、藺草帽、菜市場、音樂、甕缸，都讓文化與生活、產業緊密結合。百大文化基地選出後，文化部會積極展開與經濟部、教育部等各部會密切合作投注資源，實踐「生活就是文化」、「人人都是文化人」目標。

文化部表示，百大文化基地在自主參加徵選，以及縣市政府、部會與委員推薦後，共有1015件候選名單進入評選，經21個各領域專業委員評選後，共有205個單位進入決審。將於3月底前完成決選，4月初公告評選結果於「文化地圖」網站，並在5月初辦理第1屆百大文化基地發表會。

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