【家庭plus．徵文大拼盤】朋友情勒 讓人不樂

圖／Hungtheart

朋友間相處，有時可能自認很熟了，難免會有「強人所難」的要求，久而久之，小心情誼就出現裂痕……

圖／Hungtheart

〈真友誼是尊重〉朋友相約 不去就不滿

文／純溪（台北市）

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有一天，我正為隔天的演講做準備，好友發來了一則訊息：「明天晚上聚聚吧！好久不見了。」我看了桌上的行事曆，內心掙扎了片刻，只能如實回覆：「不好意思，我最近比較忙，改天再約可以嗎？」沒想到他的訊息接踵而至，語氣略顯不滿：「不想交我這個朋友了嗎？」

看到這句話，我感到無奈。這樣的情況已不是第一次了，他總是用這種帶有情緒勒索的話語，試圖讓我改變主意。然而，這一次，我決定不再妥協，並耐心地回覆：「我真的很珍惜我們的友誼，但我有重要的事情需要處理，希望你能理解，好嗎？」按下發送鍵後，我內心有些忐忑，畢竟他是我多年來的摯友。

幾分鐘後，他的回覆終於來了，語氣有些緩和：「好吧，等你忙完再說。」

這訊息讓我鬆了一口氣。幾天後，他又傳來訊息：「忙完了嗎？我們找個時間聚聚吧。」讀到這段文字，我感到一股暖意湧上心頭。我相信真正的友誼，是彼此尊重。

〈行孝也很重要〉逼人就範 行善不開心

文／思微兒（台中市）

鄰居美美在許多慈善團體擔任志工，身為她的近鄰兼好友，經常會在人手短缺時被她「徵召」，不管是陪同啟明學校的孩子戶外教學，或是到基金會幫忙摺月餅禮盒，我都會跟著她日行一善。

自從爸媽的健康隨著年齡每況愈下後，我回娘家的頻率增多，不再像之前那麼「清閒」，美美揪我一起去當志工的時間，常會跟我回娘家撞期。當我在LINE裡告知無法「共襄善舉」後，她的回應是「爸媽不是哪天都可以看的嗎」、「行善跟行孝一樣重要啦」、「就少一天回娘家又不會怎樣」……

我很佩服美美的熱忱和愛心，也覺得奉獻自己的時間和心力去幫助他人，是件無私的好事，但若是以這種先後順序來「逼人就範」，就讓我感覺不太舒服了。

後來她幾次邀約，我都婉拒了，有時候是因為要帶爸媽看診，有時候則是拿回娘家做為「擋箭牌」，因為當志工若是被情勒或道德綁架時，不但少了自願行善的快樂，還被左右了情緒，與其如此，倒不如直接說聲「誠歹勢啦」。

〈只好一別心寬〉不讓人說不 就是要聽她的

文／林秦（高雄市）

住在台中的朋友邀我參加大學30重聚的活動，我告訴她不想去，覺得太遠，朋友說搭高鐵怎麼會遠呢？我說搭高鐵太貴，她說要幫我出高鐵票錢，我怎麼可能讓她出，若在朋友圈傳開來，不是顯得我小氣、愛占別人便宜嗎？

後來我說沒空，她說孩子都離巢了怎麼會沒空？朋友看我講了這麼多理由，擺明了就是不想去，她直接使出殺手鐧：「妳若不去，就是沒有把我當朋友。」唉，如此情勒，我去也不是，不去也不是，我只好跟她說考慮考慮。

後來我細想，我雖和她有三十幾年的交情，但是她動不動就會對我情勒，著實造成我不少困擾，而我每次也都乖乖就範。這次我決定要勇敢跟她說「不」。當我跟朋友說還是不想去時，朋友對我很不諒解，甚至還說出「沒有看過妳這種人」這樣的話。只因不跟她去台北參加聚會，就扣上我是「這種人」的帽子，這也太傷人了吧。

後來我直接封鎖她，我不知道她的心裡怎麼想的，起碼我是「一別心寬」，再也不用接受她對我的情勒了。

〈有目的才交往〉句句為我好 其實是為她好

文／小草（新北市）

初識婷時，她活潑開朗健談的特質很吸引我。我開設的社區課程邀她來授課，她很能掌握課堂氣氛，令我佩服。她也邀我去和她的工作夥伴分享成長經驗，彼時我們稱得上是好朋友。

她是保險從業人員，剛開始她隻字不提。但漸漸我感受到她逐步在跟我介紹產品，她常以「為我好」為由，推薦產品給我，基於友誼，簽了合約。隔陣子，她換到另一家保險公司，又來推銷新公司的產品，說是對我的財務更有保障，礙於情誼又簽了合約。直到她又換新東家，我覺得不能再簽下去了，慢慢疏遠她，終至封鎖她。這樣的情勒，讓我很反感。

其間，她不斷要我介紹年輕人給她，說可以幫他們擴展職涯，原來是要壯大自己的團隊。她曾很驕傲問我：「妳知道我有三間房子嗎？」我沒興趣她的財產，她只想要我跟著她做保險，這種有目的的交往，還是及早踩煞車。

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