【藝週末．建築行旅】紅岩、藍熊、幾何鈦─美國科州魅力建築

高約12公尺的大藍熊，模樣俏皮可愛，打破了人們對會議中心的刻板印象，讓嚴肅的建築物展現出幽默感和親和力。

撰文．攝影／趙凱喬

科羅拉多會議中心建築外的偷窺大藍熊，為會議中心最具代表性的裝置。

美國中西部的科羅拉多州（Colorado，簡稱科州），為全美平均海拔最高的一個州，有「北美大陸脊骨」之稱的洛磯山脈，其最高峰阿爾伯特峰便位於此州；科州地貌千變萬化，從陡然升高的峻嶺高原，到幽暗深險的黑色峽谷，再到黃沙滾滾的荒蕪大沙丘，以及壯麗蜿蜒的科羅拉多河……不僅森羅萬象，且風情各異，就連氣候差異也極為顯著，宛如一妝容多變的千面女郎，這也正是科州最引人入勝之處。

丹佛藝術博物館精緻美麗的禮品店，擺設陳列與照明設計也經過精心安排，散發高質感與藝術魅力。

科羅拉多州的州史相對較短，在美國建國百年之際才正式升格為州，成為第38個加入聯邦的州份。與其他歷史悠久的州相比，科州展現出更具多元、包容的特質，再加上科州早期是美國西部拓荒的重要地點，吸引來自世界各地的移民與冒險家，進一步形塑了當地文化的多樣性及無所畏懼的人文精神，讓這裡處處充滿活力、生機洋溢。

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建築一角的大型雕塑藝術「掃帚和畚箕」，是遊客來訪丹佛藝術博物館必留影紀念的招牌裝置。

正如同科州豐富的自然景觀與文化底蘊，當地的「建築」亦反映了其多樣貌的風采，從歷史悠久的小鎮建築、古代遺址，到現代化的城市設計、極簡主義，及隨處可見的西部拓荒時期色彩，如木頭與石材的結合運用等，大至建築輪廓，小至裝飾細節，科州的建築總是能與當地的自然環境和諧共生，展現這裡多重元素的獨特美學。以下精選科州3處特色建築，每一座皆是當地歷史文化精華的縮影，讓人得以一窺這個州獨有的魅力。

博物館建築外表，覆蓋了9千片的鈦金屬板，展現出獨特的光影效果。

紅岩露天劇場 自然與音樂交織的建築奇觀

丹佛藝術博物館外觀線條鋒利、呈不規則的幾何圖形，前衛且充滿未來感。

莫里森鎮（Morrison）的「紅岩劇場（Red Rocks Amphitheatre）」是科羅拉多州最壯觀的建築地標之一，出自科州最受尊敬的建築師伯納姆．霍伊特（Burnham Hoyt）之手。它座落在海拔1,966公尺、一處大平原與洛磯山脈的交匯點，這片獨特的地形構造，不僅能同時一覽兩種生態系的動植物，更造就了此處獨一無二的天然音場效果；聲音在岩壁空間中迴盪，創造出極佳的波動共鳴，猶如大自然中的眾神音樂廳般，氣勢恢弘、震撼心靈。

劇場白天免費開放，許多人來此徒步、慢跑，或單純欣賞這片壯麗的自然景觀。

劇場建造於1936年，除了設計師霍伊特功不可沒之外，「平民保育團」的工人們亦付出了巨大的貢獻，該團體源自當時30年代美國經濟大蕭條時期，政府為幫助失業的年輕人、並同時保護森林和草原所推動的計畫，此計畫為紅岩劇場的建造，提供了強大的勞動力支援；建設過程並不容易，為了讓所有座位都能看到舞台的美景，巨量的砂岩平整與搬運，全來自每天1美元工資的平民工人們，該工程原預計2年時間完工，實際上卻花了5年的時間（1941年啟用）。

劇場的博物館和遊客中心展示了劇場的歷史、紅岩的形成過程，以及過往著名的演出回顧。

設計理念上，霍伊特強調「以最低限度的建築改動，保留這片自然奇觀」。他認為這項工程的首要挑戰，是讓熱愛自然的人們相信：興建劇場不會破壞這片壯美的景觀。來看劇場本體，此地布滿色澤濃烈的紅岩石，並以約30度的傾斜角度構成一個天然的聲學空間，聲音可輕易傳遞到觀眾席的最頂端；座位區兩側矗立著兩座巨大的紅岩──北邊的「創世岩」和南邊的「船岩」，兩岩之間有一片約97公尺寬、146公尺長、高度落差約30公尺的開闊空間做為觀眾席，可容納9,525名觀眾；座位區延伸至東邊的底端，以一塊較小的岩石「舞台岩」為終點，舞台便位於此處。

劇場座落在一處大平原與洛磯山脈的交匯點，可同時一覽兩種生態系的動植物。

若想深入了解這片土地的故事，劇場的博物館和遊客中心是不可錯過的一站；這裡展示了劇場的歷史、紅岩的形成過程，以及關於當地地質和動植物的展覽，當然，還有過往多年來著名的演出回顧，包括披頭四、麥可傑克森、U2、史汀、Coldplay等，不計其數的頂尖音樂人都曾在此表演過。紅岩劇場不僅僅是一座建築奇觀，更是全球音樂愛好者的朝聖之地。劇場平日白天也對遊客免費開放，許多人來此徒步、慢跑，或單純欣賞這片壯麗的自然景觀、靜靜感受這無法言喻的上帝傑作。

一進園區入口，遠遠就能看到紅色巨岩聳立於一望無際的大平原中。

丹佛藝術博物館 映照科州陽光的巨型幾何鈦

紅岩劇場獨特的地形構造，形成一個天然的聲學空間，聲音可輕易傳遞到觀眾席的最頂端。

丹佛藝術博物館（Denver Art Museum，簡稱DAM）位於科州首府丹佛的市中心，不僅是科州重要的文化地標，亦是整個美國西部最重要的藝術博物館之一；DAM館藏豐富，擁有超過7萬件藝品，涵蓋了從古至今、世界各地的藝術之作，其中尤以美洲原住民的歷史遺物與藝術藏品最為聞名。

除了豐富的館藏，DAM搶眼的建築設計亦是吸引眾人駐足的一大亮點。博物館的馬丁樓（原名北樓）由義大利建築師吉奧龐蒂於1971年設計；另一座主建築漢密爾頓大樓（Frederic C. Hamilton Building），則由著名建築師丹尼爾．里伯斯金（Daniel Libeskind）所設計，落成於2006年，外觀線條鋒利、呈不規則的幾何圖形，遠看宛如一巨大的礦石晶體，傲嬌地嵌入丹佛的城市天際線，前衛又充滿未來主義。不過事實上，里伯斯金的設計靈感取經自科州壯麗的自然景觀，「洛磯山脈的光影與地質啟發了我，而影響最甚的，是丹佛市民那開闊的面容。」里伯斯金如此表示。

建築外表覆蓋著9千片的鈦金屬板，反射著丹佛的陽光，展現出一種獨特的光影效果；建築一角、多彩的大型雕塑藝術〈掃帚和畚箕〉（Big Sweep），映襯在銀晃晃的鈦板前顯得格外耀眼，是遊客來訪DAM必留影紀念的招牌裝置，此為克勞斯．奧爾登堡與科塞耶．范．布魯根這對夫妻藝術家之作，靈感同樣是來自科州廣闊的草原、山脈，及明亮的陽光與強勁的風，象徵著日常生活的平凡物件，透過放大尺寸，也能成為令人驚豔的藝術品。

走進DAM建築內，映入眼簾的，是它精緻美麗的禮品店，可以看出其擺設陳列、照明設計也是經過精心安排，讓人感受它不僅僅只在銷售商品，也是一處能讓參觀者進一步沉浸於藝術氛圍的延伸空間，從珠寶、家居裝飾到紀念品，每一件皆散發著高質感與藝術魅力，令人忍不住一再流連。

科羅拉多會議中心 俏皮大藍熊明白你的意思

冰冷、專業、企業空間……偌大的會議中心總給人一絲不苟、平淡無奇的印象，但科羅拉多會議中心（Colorado Convention Center）卻以不同的設計手法，扭轉了這一嚴肅的刻板形象。其中最具標誌性的例子，是建築物外那隻搶眼的巨型藍熊雕塑，正式名稱為〈我明白你的意思〉（I See What You Mean）。

這隻約12公尺高的〈我明白你的意思〉，由當地藝術家勞倫斯．阿金特（Lawrence Argent）所創作，大藍熊雙腳站立、雙掌貼牆，滿滿好奇心地往會議中心內窺視，模樣實在俏皮；大熊的創作背後還有個有趣的小故事，當時阿金特告訴大家，他正在為科羅拉多會議中心製作一隻12公尺藍熊時，大家還認真看著他說：「你現在是在為迪士尼工作嗎？」

而這隻藍熊的靈感從何而來？據說是當時正在經歷乾旱，因此常會發生熊冒險跑進城市的狀況，阿金特正巧在當地報紙上看到一張黑熊站立窺視某家窗戶的照片，此一畫面深深刻在他腦海中，於是有了此設計奇想。至於為何是藍色，其實是個意外，最初這隻熊是要反映科州的顏色，像是砂岩之類的色彩，但設計的列印輸出錯誤，最後變成了藍色，然而阿金特倒認為藍色更有趣味、更令人興奮，於是有了這個美麗的錯誤。

這隻調皮的大藍熊，打破了人們對會議中心的刻板印象，更將此處轉化為充滿活力與幽默感的公共空間，讓嚴肅的建築物展現出與眾不同的親和力，有機會來訪科州丹佛的朋友，也別忘了親自來問問牠：嘿！到底裡面發生了什麼？

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