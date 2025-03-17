【藝術文化】英國國家芭蕾舞團5月攜阿喀郎．汗版《吉賽兒》訪台 國表藝3館巡演

英國國家芭蕾舞團首席領舞者費爾南達．奧利維拉（Fernanda Oliveira）飾演吉賽兒。（© Laurent Liotardo，衛武營提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕名列4大古典芭蕾舞劇的《吉賽兒》（Giselle），1841年在巴黎首演，講述一位農村女孩與貴族青年跨越生死的愛情故事，是19世紀浪漫主義芭蕾的代表作；英國國家芭蕾舞團（English National Ballet）於1950年成立的第1年就公演了《吉賽兒》，到了21世紀，舞團成為沙德勒之井劇院的聯營公司之後，於2016年推出當代編舞家阿喀郎．汗（Akram Khan）改編的《吉賽兒》，改寫世人的想像，被譽為本世紀最偉大的傑作之一。

高聳灰牆上滿牆的手掌印，如同階級社會世道不公的印證；圖中為男主角阿爾伯特。（© Laurent Liotardo，衛武營提供）

《吉賽兒》的古典版本由法國作曲家阿道夫．亞當譜曲，描述貴族青年阿爾伯特為逃避婚約，喬裝成農民躲在鄉下，並愛上農村女孩吉賽兒，沒想到未婚妻找上門，吉賽兒在遭受欺騙與背叛的震驚之下悲傷死去，亡魂首領瑪莎指使吉賽兒誘殺阿爾伯特做為報復，但最終吉賽兒反而因為愛協助阿爾伯特逃離。

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持著棍棒的舞者們，列陣並用硬鞋腳尖碎踱出死亡國度的氣息。（© Laurent Liotardo，衛武營提供）

其實原版《吉賽兒》首演的19世紀中時期，正是歐洲第一次工業革命後，英國紡織業興盛，吸引了大量移工。1974年生於英國的孟加拉裔舞蹈奇才阿喀郎，將《吉賽兒》的時代背景，從中世紀的小鄉村拉到工業革命後的紡織工廠，或許是個巧合，卻也強化了英國社會面臨移民與社會階層轉換，獨立女工的自我意識。

葉錦添負責視覺與服裝設計，圖為男主角未婚妻找上門時，全家華服是來自女主角工廠生產的紡織品。（© Laurent Liotardo，衛武營提供）

簡單說，兩個版本除了故事場景的差異，阿喀郎還找來作曲家文森佐．拉馬格納進行音樂改編，只取了原版其中幾段主題旋律，加入逼人的軍樂小鼓與機械聲等。舞台上豎立起一座可移動的高牆，藉以區隔貧困與富貴，以及生死的陰陽分界。

經過當代編舞家改編的《吉賽兒》，舞者的肢體語彙當然也耳目一新，阿喀郎除保留芭蕾如同鬼步的足尖舞硬鞋技巧以及優美的托舉雙人舞等元素，也加入源自印度北方的卡達克舞蹈元素，雖然對於以優雅著稱的芭蕾舞者來說，是一大挑戰，卻為《吉賽兒》擴展了舞蹈的情緒張力。

群舞的部分也充分展現阿喀郎對視覺調度的功力，尤其下半場吉賽兒死後，與血汗工廠中死去的女工們同化為幽魂，阿喀郎保留原本硬鞋腳尖的幽魂步伐，加上木棒的運用，使原本飄忽的幽魂，在縱橫交錯的陣列裡，呈現一幕幕驚心動魄的場景。難怪英國 《獨立報》評論這是一部「大獲全勝，充滿自信和憤怒的作品。」

由英國國家芭蕾舞團原汁原味呈現的阿喀郎．汗版《吉賽兒》，成為今年上半年國表藝3館最受注目的3館巡演節目，為此，團隊特別安排了3組截然不同的主演卡司，喜愛舞蹈的觀眾，不僅不用多花高鐵票南北奔波，甚至在高雄衛武營的3天演出，每天都有不同卡司選擇。5月8日起展開巡演，詳細演出期程可詢OPENTIX。

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