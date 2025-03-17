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《梁祝的繼承者們》舞台映畫版 首度在台放映

2025/03/17 05:30

《梁祝的繼承者們》以映畫電影形式復刻重現。（誠品提供）《梁祝的繼承者們》以映畫電影形式復刻重現。（誠品提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕香港導演林奕華改編自「梁山伯與祝英台」傳說的舞台劇《梁祝的繼承者們》，以全新角度詮釋現代版的愛情及人生省思，2014年首次公演便獲得極大迴響，10年之後推出舞台映畫版，將於3月22、23日在誠品電影院播映，林奕華也將於3月21日親自來台舉辦座談分享會。

《梁祝的繼承者們》舞台映畫內容是2016年台北演出的拍攝版本，以4台攝影機多角度錄製，經細膩剪輯，以映畫電影形式復刻重現。結合愛情、理想與現實，由路嘉欣、趙逸嵐、張國穎等多位資深舞台劇演員，多人分飾兩角，再搭配18首讓人朗朗上口的自創曲目，傳達關於生命的提問。故事中的梁山伯與祝英台，在追尋藝術的過程中相識，透過一連串的對話與思辯，不斷自我探詢「自己」與「別人眼中的自己」。

導演藉由重新創作，賦予作品第二生命的永續價值，也藉此接觸更多劇場內外的觀眾，當年沒有機會觀賞者，如今可透過舞台映畫分享。詳情可詢專網（https://reurl.cc/OY7M8r）。

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