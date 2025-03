◎游善鈞

◎游善鈞

.

One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi…

一個密西西比,是一秒鐘。

一彈指六十剎那。

.

我們以為的單位是一輩子。

後來才知道,是四年,是兩年,是一年半。是八個月。

請繼續往下閱讀...

日子過得像咖啡,偶爾即溶,間或手沖。開始慢慢找到和自己相處的節奏我上樓,五十年老宅沒有電梯,摔一下再也起不來。想起老家鄰居養的那隻狗,用四肢爬,像攀岩,還能夠征服什麼。上面一層樓好似尖尖的山峰,陡,抖,就逗、就逗、就逗──

.

沒有火的火車載著曾經的戀人來到花東,追耶穌光。

可惜光聽神的。●

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法