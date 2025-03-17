【自由副刊．愛讀書】 《一個棲身的地方》

《一個棲身的地方》 何玟珒著，九歌出版

何玟珒著，九歌出版

作家何玟珒（1998-）首本散文集《一個棲身的地方》略帶後設小說筆法，建構如家屋、宿舍、按摩店等室內空間，涵蓋搬家、女性、憂鬱症、家族史等主題。其母親隨婚姻狀態轉變而多次遷徙的生命經驗，反映出婚家女性的流動特性，以及現代社會因交通發達、工作和經濟形態變化，使租房與旅宿相形便利。為脫離酗酒失控的父親，從新婚家屋、透天老厝到母親獨自購入的二手屋，新的空間讓母女三人可與傳統家庭思維保持距離。只是，「無父」不代表父權消失，身兼父職的母親身處性別灰色地帶，雖理解女性處境，卻對父權結構不帶批判，期望透過女兒，填補其自認不足的女性身分。另一方面，母親又以出資者掌權的資本主義概念，將孩子視為從屬物品，未意識到女兒的主體性。何玟珒以論理取代抒情，不以可憐姿態搏取同情，或假裝痛感未曾存在，反身辯證加害與被害。透過切換位置與視角，處理記憶的傷害現場，並且想像母親立場的為難，而母女情感亦夾藏其中――那是嘗試溝通、但願母親理解的對等關係。（五分之三）

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