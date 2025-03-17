自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．說故事時間到囉】享受沉浸書堆

2025/03/17 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

開學，為了讀書會共讀書籍，又開始在家中翻找。分明前不久才看完，卻怎麼也找不到，這個情況在生活中不停重演，隨手可及的閱讀習慣、愛不釋手、不甘借閱只想擁有、閱讀範圍廣的結果，最終家中的書架不夠，變成堆疊藏書，找書成了日常。

這當下讀到《提奧菲爾和他找不到的那本書》（大塊），彷彿自己就是故事主角，同是愛書人，喜歡旅行、探索新事物，書籍閱讀及收藏種類廣，家裡各處都有書架，仍然不夠用，只得或裝箱或直接堆疊……起初有自己的分類方式，日積月累就混亂起來，想當然這樣的結果，就是急需要用的書，沉沒在書海中。

故事中提奧搜遍各個角落卻找不到書，沮喪地坐在書堆裡，看著屋子，然後他做了一個決定。讀著提奧和他滿屋的書，我深深被吸引，除了個人日常生活的投射，故事的發展，充滿省思和可探討的「空間」。

想擁有的是真正需要的嗎？每一本書都有閱讀過嗎？會一讀再讀嗎？讀完之後呢？

義大利作家大衛．卡利（Davide Cali），今年受邀來台，在國際書展上，分享這本最新創作與背後隱藏的故事，提到他的母親在離世前，即便失智忘了如何泡咖啡和做比薩，卻還是會隨手拿書，卡利也會為母親讀自己的繪本。

卡利與母親的互動連結，帶來的感動，是無論年歲，每個人都會被故事感動。不禁想到卡利的另一本書《販賣幸福的鴿子先生》（大塊），光是看到書名，就好奇「幸福可以買得到嗎？」翻開書頁看到鴿子先生賣的「幸福」竟然有分大罐和小罐，罐子愈大就愈貴，哇！「罐子裡裝的到底是什麼？」、「幸福究竟是什麼？」、「鴿子先生怎麼知道那是顧客需要的？」太多太多疑問了。

大衛．卡利的創作領域多元豐富，能寫能畫，還將作品改編成舞台劇，或許正是這樣的豐富經歷，讓他的繪本故事，蘊含著生命智慧和思考，文字淺顯，但結合了繪圖者的巧思，讓每一個頁面都頗能引起讀者共鳴。

讀和聽了大衛．卡利的故事，忍不住搜尋他的作品，發現也有適合各年齡層的作品，《獨處很好，有朋友分享也不錯》（奧林）談友情、《沒有為什麼：親子溝通翻譯手冊──破解爸媽的外星話》（國語日報）談親子關係、《兔子多又多》（格林）談生命關懷，除了上述適合與學齡、青少年共讀及對話的繪本，也有《白花之愛》、《毫無來由的那日》（大塊）探討愛、生命、失落、放手。

故事被創作及出版之後，透過閱讀會產生許多連結，因著今年國際書展的創作者分享、聆聽和閱讀，除了引發思考，讓我一口氣讀了許多故事。雖是同一位作者，卻因創作主題和歷程、繪者不同，有更深刻和豐富動人的學習，看來我還是會繼續在書堆中浸泡。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應