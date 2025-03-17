【家庭plus．說故事時間到囉】享受沉浸書堆

圖／達志影像

文／黃文綺

開學，為了讀書會共讀書籍，又開始在家中翻找。分明前不久才看完，卻怎麼也找不到，這個情況在生活中不停重演，隨手可及的閱讀習慣、愛不釋手、不甘借閱只想擁有、閱讀範圍廣的結果，最終家中的書架不夠，變成堆疊藏書，找書成了日常。

這當下讀到《提奧菲爾和他找不到的那本書》（大塊），彷彿自己就是故事主角，同是愛書人，喜歡旅行、探索新事物，書籍閱讀及收藏種類廣，家裡各處都有書架，仍然不夠用，只得或裝箱或直接堆疊……起初有自己的分類方式，日積月累就混亂起來，想當然這樣的結果，就是急需要用的書，沉沒在書海中。

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故事中提奧搜遍各個角落卻找不到書，沮喪地坐在書堆裡，看著屋子，然後他做了一個決定。讀著提奧和他滿屋的書，我深深被吸引，除了個人日常生活的投射，故事的發展，充滿省思和可探討的「空間」。

想擁有的是真正需要的嗎？每一本書都有閱讀過嗎？會一讀再讀嗎？讀完之後呢？

義大利作家大衛．卡利（Davide Cali），今年受邀來台，在國際書展上，分享這本最新創作與背後隱藏的故事，提到他的母親在離世前，即便失智忘了如何泡咖啡和做比薩，卻還是會隨手拿書，卡利也會為母親讀自己的繪本。

卡利與母親的互動連結，帶來的感動，是無論年歲，每個人都會被故事感動。不禁想到卡利的另一本書《販賣幸福的鴿子先生》（大塊），光是看到書名，就好奇「幸福可以買得到嗎？」翻開書頁看到鴿子先生賣的「幸福」竟然有分大罐和小罐，罐子愈大就愈貴，哇！「罐子裡裝的到底是什麼？」、「幸福究竟是什麼？」、「鴿子先生怎麼知道那是顧客需要的？」太多太多疑問了。

大衛．卡利的創作領域多元豐富，能寫能畫，還將作品改編成舞台劇，或許正是這樣的豐富經歷，讓他的繪本故事，蘊含著生命智慧和思考，文字淺顯，但結合了繪圖者的巧思，讓每一個頁面都頗能引起讀者共鳴。

讀和聽了大衛．卡利的故事，忍不住搜尋他的作品，發現也有適合各年齡層的作品，《獨處很好，有朋友分享也不錯》（奧林）談友情、《沒有為什麼：親子溝通翻譯手冊──破解爸媽的外星話》（國語日報）談親子關係、《兔子多又多》（格林）談生命關懷，除了上述適合與學齡、青少年共讀及對話的繪本，也有《白花之愛》、《毫無來由的那日》（大塊）探討愛、生命、失落、放手。

故事被創作及出版之後，透過閱讀會產生許多連結，因著今年國際書展的創作者分享、聆聽和閱讀，除了引發思考，讓我一口氣讀了許多故事。雖是同一位作者，卻因創作主題和歷程、繪者不同，有更深刻和豐富動人的學習，看來我還是會繼續在書堆中浸泡。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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