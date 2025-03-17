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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】健檢邀約 欣然前往

2025/03/17 05:30

健檢邀約 欣然前往健檢邀約 欣然前往

文／巧爾

某日，接到衛生所志工來電邀我做健康檢查，便順道請教她，要如何像她一樣成為志工。

之後，我參加了線上志工基礎訓練與實體特殊訓練，數月後，我也成為衛生所的志工一員，加入服務民眾的行列。

上工前，先參加了一場志工聯繫會議，聽取所內人員簡報各項業務宣導，增加衛生保健常識；並與承辦人員約定每週服務日期。上工第一天，幸運遇到一位志工前輩熱心指導要如何當個稱職的電話志工，減少獨自摸索，內心踏實不少。

實際參與打電話服務後，方知話筒那一端的民眾反應：通常有意願前來參加健檢活動的，都會再探詢一些訊息；而年齡層稍輕的民眾常在禮貌性道謝後，就掛斷電話，可能覺得自己還不需要做健檢吧；也有人覺得被打擾了，直言以後不要再打電話給他了。

日常中，民眾三不五時會接到陌生人的來電，如詐騙電話、金融、保險等行銷電話，讓民眾不歡喜，在心裡築起防衛心牆。但來自衛生單位的健康檢查邀約電話，絕對是善意的，旨在提醒民眾可善用政府資源做健檢，以維護個人健康。

我從接到健檢電話邀約，加入志工行列傳遞健康訊息給大眾後，更能明瞭衛生單位守護民眾健康的用心，就是希望大家一定要健康哦！

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