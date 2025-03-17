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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】競爭三層級

2025/03/17 05:30

競爭三層級競爭三層級

文／梓萱

人生裡，免不了有所競爭，這都是很正常的，然而競爭的層級也會有所不同。

一開始，面對的很有可能是人踩人的情況。這層級有著許多心眼、手段，身旁充斥著許多小人，有著許多惡鬥，像是搬弄是非、造謠生事、害人揹鍋，構陷他人，會出現好些敗人品的情況，所以，學會怎麼自保、自清是很重要的。

第二種則是人比人，這個層級雖屬良性競爭，卻有著不少嫉妒心，人也很容易迷惘，好似找不到自己的方向與道路；待到想通後，才明白，每個人的優點、優勢、想要的、選擇的都有所不同，單方面的比較，未免太過幼稚與不夠成熟，也缺乏意義，好好做人、好好做事，才是最重要的。

第三種則是人幫人，知道與人合作，建立好的分工默契，互相帶動，互相幫襯，互相成就，而後一起共好，一起強強聯手，並從中一起成長與蛻變，共創雙贏。

這三個競爭層次有著不同的格局，也帶來全然不同的眼界與結局。

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