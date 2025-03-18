【藝術文化】九天30週年里程碑 陣頭劇場《牽水（車藏）》首登台北國家戲劇院

〈戰水英雄〉的部分由許懷文（後）與許尚茹聯手擔綱。（九天民俗技藝團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕從每年為了「陣頭」類別歸屬的定位苦惱，到獲得民俗顧問林茂賢及打擊樂大老朱宗慶大力支持，九天民俗技藝團2024年透過李小平執導的陣頭劇場《牽水（車藏）》，找到陣頭文化在台灣的定位，終於正式入選國藝會「Taiwan Top演藝團隊」。今年，「九天」就要帶著《牽水（車藏）》首次登上台北國家戲劇院舞台，做為成立30週年重要的里程碑。

以巨型水（車藏）象徵儀式圓滿。（九天民俗技藝團提供）

其實走到這一步一點也不容易！九天自1995年創立以來，從原本傳統廟會陣頭團體，生出為傳統民俗文化永續傳承的使命，不斷精進技藝、豐富表演內容，並致力創新與轉向藝術化，期盼將這個敲響母土生命力的台灣之聲，逐步從地方廟會走向國家級藝術殿堂。

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《牽水（車藏）》中邀請已故先人回來接受後代子孫的招待。（九天民俗技藝團提供）

繼2014《迎王 代天巡狩》、2017年《大肚王朝》，九天持續透過演出彰顯台灣文化的深厚底蘊。2018年起展開的《牽水（車藏）》創作計畫，經一系列田野調查，並偕同民俗專家林茂賢研究探訪。

《牽水（車藏）》源於1845年雲林口湖的牽水狀祭典，口湖鄉在19世紀中葉是中台灣少數的良港之一，卻在1845年農曆6月初7發生一場毀滅性的大洪水，一夕奪走數千條人命，死傷及流離失所者近萬人，為撫平慘烈災禍的記憶傷痕，建立了許多萬善爺廟，之後每年農曆6月初7及初8，當地都會舉辦「牽水狀（車藏）」法會，流傳至今，成為全台唯一因實際歷史事件而流傳下來的民俗祭典。

《牽水（車藏）》於2022年在金湖萬善爺廟前示範演出，2023年完成廟埕實驗劇場，2024年首度在衛武營戲劇院演出。除民俗顧問林茂賢教授、導演李小平之外，由邢本寧編劇，朱宗慶打擊樂團駐團作曲家洪千惠作曲、資深團員何鴻棋擔任擊樂指導，還有影像設計王奕盛、燈光設計車克謙等，可說集結了國內劇場界與音樂界的頂尖高手；帶領九天民俗技藝團進入現代劇場的重要推手許懷文則擔任製作人，並親自參與演出。

《牽水（車藏）》以情感為核心、劇場為媒介，將生命儀式與歷史故事搬上舞台，在敘事的牽引與鼓聲交錯中，描繪傳說中英勇救人卻不幸力盡而犧牲的村民陳英雄，以祂由人成魂，再被後人尊為「大萬人」祀奉而登神的過程，呈現對於枉死孤魂的祝願和救災英雄的感念，可說將傳統陣頭成功轉化為觸動人心的藝術語言。

5月31日及6月1日演出，詳詢OPENTIX。

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