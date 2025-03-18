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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣藝術家國際交流計畫啟動 前進德國與波蘭

2025/03/18 05:30

宜德思．盧信現地創作巨型壁畫《在我的世界裡》（In My World）。（駐德國代表處文化組提供）宜德思．盧信現地創作巨型壁畫《在我的世界裡》（In My World）。（駐德國代表處文化組提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部駐德國代表處文化組與柏林台灣協會合作，推動2025年台灣不同世代藝術人才拓展全球交流網絡計畫，促進藝術家與國際藝術機構合作。今年邀請鄭淑麗、宜德思．盧信、致穎、傅雅雯及舞蹈家周書毅，前往德國慕尼黑藝術之家、柏林世界文化之家及波蘭媒體藝術雙年展展出。

藝術家致穎作品《鏈接》（The Link）探討華人移工的殖民歷史。（駐德國代表處文化組提供）藝術家致穎作品《鏈接》（The Link）探討華人移工的殖民歷史。（駐德國代表處文化組提供）

文化部表示，甫於柏林世界文化之家舉辦的國際藝術展「Musafiri：旅行者與訪客」，邀請全球40位藝術家參展，其中包括台灣藝術家宜德思．盧信與致穎的作品。宜德思．盧信創作長19.54公尺、高1.53公尺的壁畫《在我的世界裡》（In My World），以太魯閣族與泰雅族背景，探索南島語族文化歷史，作品融合太平洋與印度洋島嶼象徵，透過色彩與構圖，表達文化記憶與反思。

致穎則透過錄像與裝置藝術探討華人移工的殖民歷史及社會變遷，以作品《鏈接》（The Link）重現移工遷徙歷程，以及裝置藝術《電纜》（The Cable）再現日治時期連接台灣與澎湖的海底電纜。

慕尼黑藝術之家同步於3月推出台灣多媒體藝術先驅鄭淑麗的回顧展《KI》，涵蓋其30年創作歷程，展示影像、裝置與數位藝術，以酷兒視角探討性別與身分，挑戰傳統定義，並深入剖析網路虛擬世界與數位科技對社會的影響。

此外，旅德台灣藝術家傅雅雯、舞蹈家周書毅，以及西班牙聲響藝術家Daniel Romero Calderón的共同創作《張力之下2.0》，將於2025年波蘭媒體藝術雙年展中展出，呈現人身機械的展演現場，以身體做為媒介，探討身體與空間之間的張力與關聯。

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