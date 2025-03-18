【自由副刊】 陳柏煜／自戀庭園

◎陳柏煜

◎陳柏煜

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露珠的世界：／然而在露珠裡／──爭吵──小林一茶

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蝟集：如鏡的鋼球

示威者，直觀展示

憐憫的種類

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機構外的庭園

空氣好多

散步是別種自戀

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婉拒收錄

自傳。不適當的乍現

讓感覺代筆

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居住：不動然後

開始──淡雅的他人之臉

回顧中，出現傳統

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吹風淋雨的我

因而聲名鵲起──

草尖上，露珠都很硬

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皮膚的問題

交給紫外線或剪裁

簡言之：如何被對待

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造次。它裡頭

確實有原味的我，購買的

你趕走了我

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像杜鵑拎著

蛋：對所有權自有主張

對生殖亦有奇特意見的騙子

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景色的面試

生之奧義仍處於反覆驗證的痙攣──

遊客某遭喝止了

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媒體提油

救火──使行動產生

絲絨的怒火與美

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眾衛星，這究竟是

自拍的時代──

點閱率該釘在誰的後院？

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騷擾呢？

超乎管理員的職權

本館將於五點閉館

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鸚鵡是你可以購買的

自戀。備好剪刀與清水

庭園的像素一一變白

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