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【自由副刊】 陳柏煜／自戀庭園
◎陳柏煜
◎陳柏煜
．
露珠的世界：／然而在露珠裡／──爭吵──小林一茶
．
蝟集：如鏡的鋼球
示威者，直觀展示
憐憫的種類
．
機構外的庭園
空氣好多
散步是別種自戀
．
婉拒收錄
自傳。不適當的乍現
讓感覺代筆
．
居住：不動然後
開始──淡雅的他人之臉
回顧中，出現傳統
．
吹風淋雨的我
因而聲名鵲起──
草尖上，露珠都很硬
．
皮膚的問題
交給紫外線或剪裁
簡言之：如何被對待
．
造次。它裡頭
確實有原味的我，購買的
你趕走了我
．
像杜鵑拎著
蛋：對所有權自有主張
對生殖亦有奇特意見的騙子
．
景色的面試
生之奧義仍處於反覆驗證的痙攣──
遊客某遭喝止了
．
媒體提油
救火──使行動產生
絲絨的怒火與美
．
眾衛星，這究竟是
自拍的時代──
點閱率該釘在誰的後院？
．
騷擾呢？
超乎管理員的職權
本館將於五點閉館
．
鸚鵡是你可以購買的
自戀。備好剪刀與清水
庭園的像素一一變白
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