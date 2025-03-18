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【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／不停轉變的表演「中心」 － 上

2025/03/18 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

台灣正式的表演藝術場館機構，有將近六十多年的發展，一開始是從紀念館與文化教育的角度啟動，歷經數十年轉型為純表演藝術文化空間，如今則在國際趨勢與在地發展中找尋平衡。

1963年國父紀念館展開籌備，至1972年完工運作，是早年大型節目的重要演出地點。1974年，美國已故現代舞大師瑪莎．葛蘭姆；以及2001年，芭蕾舞星巴瑞辛尼可夫都曾在那演出，當然還有許許多多藝術家曾到訪，值得一提的是1981年台灣首部由國人創作的芭蕾舞劇《龍宮奇緣》也在此首演。1987年國家兩廳院落成後，多數大型製作和國際節目轉往兩廳院演出，多年來為台灣帶來更寬廣的藝術視野與文化養分。當時中南部多為地方場館的巡演節目與經紀公司邀約的國外作品，多數都是當季巡演節目。當時的表演藝術團隊有各自不同城鎮的演出規畫，與現今多數僅選擇北中南三地，甚有差異。

2016年台中國家歌劇院開幕，以及兩年後高雄衛武營國家藝術文化中心的開啟，改變了整體生態環境，也讓大城與小城有了更大的發展上的差距。同時也使非這三館所屬的城市，像是台南、嘉義、台東、花蓮、新竹、桃園等地，開始思考自己更具獨特性的發展方向，像是結合地方歷史或是如何在具有特色的環境中創造。

在大台北地區，隨著2011年水源劇場的啟用，2015年雲門劇場落成，2022年台北表演藝術中心開幕，都帶來不同的風景。過去台北從社教館到幼獅藝文中心、中山堂、南海劇場、新舞台都曾是表演藝術發展重地。而皇冠小劇場、牯嶺街小劇場、華山與松菸文創園區，還有民間的三十舞蹈劇場、驫舞劇場等跨領域藝術空間，亦曾帶來具實驗性的前衛作品。以讀劇與音樂劇創作為初期發展的南村劇場，也形塑著不同形態的觀眾與表演者的關係。這讓整個大台北的表演藝術，有了非常豐富而獨特的樣貌。

只是，當離開了台北，其他城市大場館各自的發展，如何與鄰近城市對話，將中心資源更有效地擴散，並為地方文化藝術帶來影響或助力，會是未來非常值得關注的事。因為觀眾拓展與藝術教育的啟發，不能僅停留在台北，需要更多流動的能量，需要更多藝術家願意遷徙，需要場館與藝術家有更多合作，在不同城市執行不同運作方式，才能有殊異的文化深度與未來展望。（待續）

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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