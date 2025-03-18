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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林薇晨／名字與職業

2025/03/18 05:30

◎林薇晨◎林薇晨

◎林薇晨

許多年前，偶然得知法治斌這個名字，我對於其中的罕見姓氏的印象十分深刻。印象更深刻的是，法治斌的職涯竟然也和法律密切相關，從法律學士、法學碩士、法學博士一路成為憲法與行政法學者，以及大法官被提名人。我想，法先生的親朋好友必然也常常向他問及這個微妙的因緣。

有些人物的名字和他們的職業彼此關連，相得益彰，這真是一件神祕的事情。（說得玄奧一點，若非純粹巧合，就是名稱裡隱含的期許應驗成真了；說得切實一點，人們在決定志向時也許也暗暗受到名字的啟發，或者指引。）好比宋韻珊是聲韻學教授。林慈音是歌劇、神劇女高音。翁慎微是園藝專家。林鎮夷是海軍上將。張照堂是攝影師。陳瀅珍是珠寶設計師。做為游泳運動員，黃渼茜的「渼」字則是水波的意思，據說是兒時因為命中缺水而特別改的。有了這樣的名字，是否也就有一種瀲灩潾洵的生活呢？

個人本名呼應職業的現象不僅發生於中文世界。美國的心理學者曾在基於姓名決定論的期刊論文中指出，名為Dennis、Denise的人們中出了更多牙科醫生（dentist）。儘管這樣的研究結果並不是完全沒有爭議的。

有一次，我搭乘計程車時，椅背的執業登記證上顯示司機先生叫做劉開運。這名字也許無關開車或運輸，不過是為了某種幸運寓意而取的，然而我卻覺得它如此契合這份駕駛工作，於是整趟行程都莫名安心了。●

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