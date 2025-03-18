【家庭plus．X碰到了Y】二婚迷惘 老來尋伴

圖／達志影像

文／吳娟瑜

蜜蘭早已過了青春洋溢的少女年華，但徐娘半老風韻猶存，加上固定上健身房，也熱中跑馬拉松，算是引人注目的熟女。

自從和有外遇的前夫分手後，蜜蘭接著從職場退下，一兒一女也陸續離家結婚去，這時，寂寞難免，但住在鬧區，吃喝玩樂皆方便，有時老同事約個下午茶，日子過得滿愜意。

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最近陸續有老友再婚，讓蜜蘭感覺很不真實，尤其童年閨蜜Jasmine居然邀她出席二婚喜宴上，看到Jasmine喜不自勝，依偎在新老公懷裡，像個小女孩，笑得非常燦爛。「小蜜，再找一個吧！妳的條件這麼好。」Jasmine和新老公來敬酒時，發自內心地邀蜜蘭進入再婚行列。「哎呀，老太婆了，沒人敢要啦！」蜜蘭一句話就打死Jasmine的好意。

說也奇妙，見證Jasmine二婚的幸福後，電腦上捎來一封短簡，居然是當年初戀情人的問候。懷著好奇心，蜜蘭開始和初戀情人隔洋聊天，聊著、聊著，有些感覺似乎快要死灰復燃。當年初戀情人是在父母極力反對下，另選富家女結婚，後來移民美國、兒女出生、老婆外遇，一切不堪後，找到蜜蘭尋求安慰。那──自己算是什麼？

就在猶豫不決階段，接二連三出現追求者。如今，在網路聊天站和LINE群組活絡的世代，加上醫美機構四處充斥，曾經不堪的熟女個個在情場上敗部復活。

蜜蘭和初戀情人固定聊天，另外出現一位老同事追求者，和健身房常碰面的男士。老同事Simon承認當年不敢奢望覓得美人歸，如今，老婆過世，聽說蜜蘭也是孤家寡人，於是鼓起勇氣來敲門。至於健身房男士John，是小蜜蘭7歲的單身漢，曾經和女友同居20多年，前年和平分手。湊巧的是兩人排在同一教練的前後堂課，招呼久了，自然聊起運動、養生、旅遊，兩人愈聊愈契合。

有意無意和Simon或John聊起初戀情人，他們竟然異口同聲地說：「當初他沒選擇妳，如今妳還要他嗎？」吃醋的口吻滿強的，蜜蘭竊竊自喜，卻又自尋煩惱，她告訴我：「寂寞也是一種享受，但是出現男人來追求，我反倒苦惱多了。女兒說是我招蜂引蝶來的，她勸我稍安勿躁。」

蜜蘭看到成長班有些學員還在抱怨媳婦不懂事、討厭老公舊習不改，她哈哈大笑：「我這樣是幸？還是不幸？」

人各有志，二婚「回春」潮流近幾年來在社會上蠢蠢欲動，這也是少子化後的「熟年再婚」趨勢，當年生得少，老來再尋個伴，也不為過，只是挑哪一個？反倒成為年輕時想都想不到人生新風景。

「何不把這3位男士列入考核行列，3個月後，妳自有答案的。」我輕輕地勸她。

只見她熟女的臉龐，竟然出現了17歲少女的迷惘，不可思議啊！

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