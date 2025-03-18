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【家庭plus．香草隨食札記】甜薰衣草 家族中甜心

2025/03/18 05:30

栽培甜薰衣草，需全日照。雖耐熱，最好避開夏季高溫，建議種在半遮蔭處。栽培甜薰衣草，需全日照。雖耐熱，最好避開夏季高溫，建議種在半遮蔭處。

文、圖／蔡以倫

「甜薰衣草」（Sweet Lavender）真的帶有甜味嗎？為什麼與普羅旺斯或北海道常見的薰衣草看起來不同？這些疑問，或許眾多初次接觸薰衣草的朋友都曾有過。

台灣花市常見甜薰衣草。十多年前，我初接觸香草，曾赴台東農改場進修，有同期學員已是香草業者，引我到工作室，親手體驗扦插。印象中，滿園甜薰衣草盆栽，溫和馨香、紫色浪漫，觸動五感，迄今難忘。

薰衣草原生於地中海沿岸，屬溫帶植物。在原生地即有狹葉、寬葉、齒葉與羽葉等品系。在芳療、茶飲與藥用上，以「狹葉」最優，「英國薰衣草（又稱真薰衣草）」為箇中代表。其餘則以觀賞、耐候見長。

但狹葉種不耐高溫，棒槌狀花穗精油產量不若純穗狀品種。為了氣味、產量、種植條件等考量，百多年前歐洲園藝家進行品種雜交選育，甜薰衣草就是這項成果，在味覺、耐候條件上脫穎而出，如今在北台灣全年可見。

甜薰衣草沒有真正甜味，但輕盈柔和、略帶果香，與「甜羅勒」、「甜萬壽菊」等命名原理相似，都是家族中氣味溫和優雅的代表。我用甜羅勒、甜薰衣草與香蜂草、甜菊入茶，安撫焦慮、壓力，有助睡眠。

甜薰衣草可扦插繁殖，取頂芽10公分，剪去下方葉片，再以穴盤育苗。餘下葉片可製成香包，擺放案頭、枕邊，舒緩芳香。也可在烘焙餅乾或製作果醬時添加，清新提味。採收成串花穗，插在水瓶，賞心悅目，如置身療癒花園。

栽培甜薰衣草，需全日照。雖耐熱，最好避開夏季高溫，建議種在半遮蔭處，遵循土乾澆水原則，避免過濕爛根。植株成長、根系爆盆，建議換大盆器，施肥、補充土壤，提供成長空間。（作者為淡水香草街屋主人）

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