【藝術文化】台灣首座國家級近現代美術館 台南國家美術館籌備處25日掛牌

「南美館2館」將成為「台南國家美術館」。

（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕由台南市美術館2館無償移撥給文化部成立的「台南國家美術館」，籌備處將於3月25日掛牌，文化部昨（18）日宣布，將朝行政法人方向推動，成為首座「台灣近現代美術館」。未來「台南國家美術館」英文全稱「National Museum of Modern Art Tainan」，簡稱「南國美」（MOMA Tainan），既有台南市美術館1館及其新館計畫仍簡稱「南美館」。

文化部藝術發展司副司長黃宏文將兼任「南國美」籌備處主任。（文化部提供）

文化部籌設聚焦台灣近現代美術史的國家級美術館，最早可回溯至2018年，文化部曾選址台中州廳，但到了2020年，因台中市府表明不支持而破局。後來，台南市議會於2022年提案建議將「南美館」升格為國家級美術館，文化部也積極召開各界諮詢會議，包括前輩藝術家家屬及30餘位藝術史專家學者，最後於2024年8月獲得台南市政府同意，並完成「南美館2館」無償移撥給文化部，做為「台南國家美術館」基地。

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為此，文化部啟動「台灣近現代美術館元年」計畫，先設置了「台南國家美術館籌備處」，做為過渡期的任務編組，由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任籌備處主任，下設「3組1室」，分別是展覽組、研究典藏組、教育推廣組，以及綜規行政室，期盼於2年內完成包含近現代領域的定義及研究、場館發展規畫、典藏制度訂定等工作，並積極研議成立行政法人法制作業。

黃宏文表示，由於「南美館2館」的財產轉移只有硬體建築設備，加上「南國美籌備處」的組織運作仍需時間逐步到位，因此，籌備處的第1年，文化部將先委託「南美館」代為策展；明年開始，南美館既有典藏及工作人員都會撤出2館，由「南國美籌備處」人員全面進駐並接手營運。

至於「南國美」未來典藏與策展方向，文化部說明，已有多位前輩藝術家後代以具體行動簽署意向書，願無償捐贈手中保存的珍貴作品，支持文化部成立這座明確定位在「近現代」的國家級美術館；經諮詢前輩藝術家後代、策展人及學者，「南國美」未來常設展將以「近現代台灣美術1895-1960年代」作品為主要標的。

此外，因目前國內僅有「國立台灣美術館」一座國家級美術館，其累積30餘年的豐富典藏，正面臨既有館舍空間有限的問題，「南國美」除可適度分攤國美館在台灣近現代美術發展相關的典藏策展能量，也可先透過「借件」模式，與國內其他相關美術館舍充分交流、資源共享，共同為提升台灣美術新動能努力，創造多贏。

文化部長李遠指出，政府自2018年啟動「重建台灣藝術史」，展開對台灣藝術文化、歷史的自我理解與詮釋工程，「南國美」籌備處掛牌，可說邁向新里程，意義重大。

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