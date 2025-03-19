台絃攜手羅曼．扎斯拉夫斯基 完全貝多芬饗樂迷

羅曼．扎斯拉夫斯基為活躍於國際舞台的鋼琴家。（台絃提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣絃樂團再度與亞藝藝術攜手，於年度大師系列音樂會中，邀請活躍於國際舞台的鋼琴家羅曼．扎斯拉夫斯基（Roman Zaslavsky），於4月8日在台北國家音樂廳，演出貝多芬最受歡迎的《皇帝》鋼琴協奏曲；台絃還將於音樂會下半場，呈獻貝多芬《第12號降E大調絃樂4重奏》絃樂團版本。

台灣絃樂團表示，扎斯拉夫斯基曾獲西班牙José Iturbi國際鋼琴大賽首獎，現為維也納音樂與表演藝術大學教授。過去10年中，扎斯拉夫斯基多次來台舉辦鋼琴獨奏會，此次則是首度與台灣本土樂團合作協奏曲音樂會。

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台絃轉述扎斯拉夫斯基表示：「這首協奏曲創作於法國大革命之後，貝多芬仍在思考並希望這場革命能帶給人民自由、平等。而它也是大師作品中最振奮人心的一首，也是我如此喜歡的原因，很開心這次能帶給台灣聽眾這首最強大且最有名的第5號鋼琴協奏曲。」音樂會詳詢OPENTIX。

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