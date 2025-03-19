【自由副刊】 吳宜鈴／限時動態

◎吳宜鈴

◎吳宜鈴

你特意點開IG，反覆挑選最能襯托氣氛的日式色調濾鏡，上頭的日期與時間戳記清晰可見。手拿著剛購票時附送的特典海報，擺好角度拍了好幾張，在鍵盤上輕巧地敲下：「用喜歡的電影和喜歡的電影院道別。」當然，句尾少不了一個淚光閃閃的emoji，才能讓感傷顯得剛剛好。

你並不是想逢場作戲、拍拍照就拍拍屁股走人，你坐進昏暗的影廳，把三週前看過的同一部電影再看一遍：你知道下一秒哪一個角色會犧牲，哪一個橋段會開始聽見周遭有小聲的吸鼻子啜泣聲──但這次你連想跟著流淚的力氣都沒有了。

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就像你其實在那段感情結束後就不再來這間電影院。

你想起第一次約會，並肩而坐，看的是心理驚悚片，jump scare嚇得你和他同時喊出一樣的髒話，黑暗中你們轉頭對視笑出聲，你分不清是什麼讓你心跳加速。

電影播畢，燈亮，你眼眶有些溼潤，滑開限時動態的觀看紀錄，你早知道的，他可能根本不在乎電影院要結束營業，他沒有你那麼戀舊。

畢竟，他不再看你的限時動態了。●

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